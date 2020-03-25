Хантавірус помітили в Росії ще на початку березня: названа зона зараження

Хантавірус, смерть від якого зафіксували в Китаї, проявився в Росії ще на початку березня 2020 року.

Як писало "МК", в Саратовській області в природному парку "Кумисна поляна" зареєстрували значні показники інфікування гризунів хантавірусом. Причиною зростання захворювання серед тварин назвали аномально теплу зиму.

Хантавірус в Росії

Тоді для скорочення чисельності гризунів провели ряд профілактичних дератизаційних заходів.

"В даний час проводять обробку території парку в осередках геморагічної лихоманки з нирковим синдромом ГГНС (зимова підсніжних дератизація), використовуються препарати прямої дії" фосфіду цинку "(приманка зерно), планується обробити 638 га", – стверджувалося в повідомленні.

Населенню в Саратові рекомендували утриматися від відвідування "Кумисної поляни" і не вигулювати там домашніх тварин.

"Кумисна поляна" в Саратові, РФ Скріншот

Хантавірус – це один з головних збудників геморагічної лихоманки з нирковим синдромом. Серед симптомів, що викликаються вірусом, фахівці відзначають гематурію, кровоточивість і токсикоз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайській провінції Юньнань була зафіксована перша смерть від хантавірусу – вірусу тваринного походження.

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