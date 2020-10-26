Дивіться – в мери Києва є багато кандидатів, але є два всім знайомих людини. Один Кличко, ви його знаєте, іншого знає вся Україна, тому що він нормальний чувак, популярний телеведучий – Сергій Притула, блогер.

Та ось, яка проблема з Нурмагомедова? Звичайно ж, люди, які втомилися від "Путінства", вони б з великим задоволенням на будь-яких виборах вибирали б тих, кого вони знають, таку "совість нації". Ще раз – я зараз не про Хабіба, вони б вибирали якісь популярні фігури – ну, наприклад, Кіркорова. Чому не проголосувати за Кіркорова? А я відповім, чому – бо Кіркоров це задня частина Путіна, людина, яка біжить за Путіним, отримує від нього нагороди.

Інтелігенція, за яку кожен хотів би проголосувати, вона у нас чітко ділиться на дві частини: одні. І ми знаємо їхні прізвища, це чесні, нормальні люди, які протестують, підписують листи, і так далі. Але у них ніяких шансів навіть бути висунутими.

А от інші, яких висувають, це ті люди, які просто перехідний місток між суспільством і Путіним. Це як такий сачок, щоб зловити тебе на популярну прізвище.

Тому коли ми говоримо, що популярний спортсмен, може бути, може очолити, наприклад, Дагестан, ми знаємо його волю до перемогу в спорті, але ми не знаємо його волю бути самостійною фігурою. Бути захисником, власне, людей Дагестану, заперечувати, коли його викликають в найвищі кабінети і коли йому загрожуватимуть всім, що тільки може бути, і коли сусідня з ним республіка почне забирати у нього територію.

Ми не знаємо, як ця людина себе поведе. Тому я, звичайно, проти того, щоб людина, зробивши в якомусь суміжному справі, наприклад, в спорті щось таке і у якого немає ніякого політичного досвіду, ми ніколи не бачили його взагалі в прийнятті якихось рішень, крім як вдарити суперника так, щоб суперник вже не отямився, - відправляти цю людину в політику не можна.