Хабаровськ охопили масштабні протести через арешт губернатора. Відео

Кирило Лютий Новини Росії 21:41, 12.07.2020 Оновлено: 22:21, 12.07.2020

У російському Хабаровську місцеві жителі другий день протестують проти арешту губернатора краю Сергія Фургала.

Як передають місцеві інформаційні ресурси, Фургала підозрюють в організації вбивств підприємців в 2004-2005 роках. Однак він провину не визнає.

Губерантора затримали 9 липня і доставили в Москву. У суботу, 11 липня, в Хабаровську на вулиці вийшли близько 40 тисяч осіб. У неділю протести в місті продовжилися, також почалися акції протестів в інших містах краю.

У Хабаровську люди скандують "Фургал, Фургал!" Протестувальників підтримують також автомобілісти, чутні гудки машин.

У Амурську сотні людей зібралися біля місцевої адміністрації і скандують "Ми тут влада".

Жителі Миколаївська-на-Амурі вишикувалися на набережній з ліхтариками, так, щоб вийшов гігантський напис "Свободу".

Як писав OBOZREVATEL, на мітингу в Хабаровську також вимагали відставки президента РФ Володимира Путіна. Російські ЗМІ відзначили, що це найбільша політична акція на Далекому Сході за останнє десятиліття.

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