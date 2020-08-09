Хабаровск. Не упоротые, а упорные

Олена Риковцева Новини Росії 09:25, 9.08.2020

Хабаровск сегодня. Посмотрите. Минутное видео, а на нем вся революция. Лозунги от "Долой царя!" до "Вся власть советам". Кричалки: "Хабаровск, выходи!" "Путина в отставку!" "Россия, выходи!"

Упорный народ. Отдельный народ. Особенный. Пока не очень понятно, слышит ли их Россия. Песня такая была в СССР: "Родина слышит, родина знает". Когда позволяли знать - она и знала. Сейчас мало что изменилось. Что-то просачивается в федеральный эфир, но в таком изуродованном, исковерканном виде. Не упорные, а упоротые. Вышли за убийцу. Пьянь. Находка для агентов. Известен набор. То есть пропаганда технично не позволяет России вспрять ото сна.

Но эти идут и идут. И может быть когда-нибудь дойдут до каждого. Может быть.

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