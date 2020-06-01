Режим президента Володимира Путіна в Росії може впасти за лічені дні, хоча і здається зараз досить міцним.

Такою думкою в інтерв'ю Дмитро Гордону поділився російський економіст, професор Паризького інституту політичних досліджень Сергій Гурієв.

"Я не знаю, хто виграє вибори в Америці в 2020 році, але я точно знаю, що в 2024 році буде інший президент. В демократичних країнах легко прогнозувати, в недемократичних – дуже важко. Деякі лідери керують країною по 40 років.

А в світі середній диктатор управляє країною 8-9 років, це дуже небезпечна робота. Багато диктаторів не доживають до старості. Я б не став робити ніяких прогнозів. Іноді здається, що режим абсолютно міцний, а потім виявляється, що він розвалюється за кілька днів", – розповів Гурієв.

Гордон і Гурієв

У якості такого прикладу він згадав про Арабську весну.

"Різними способами були змінені політичні системи цілого ряду країн. Арабська весна почалася в Тунісі, де все почалося з самоспалення вуличного торговця. І режим, який правив Тунісом десятиліттями, розвалився протягом декількох тижнів. Радянський Союз теж розвалився дуже швидко. І це була вже зовсім велика держава", – додав Гурієв.

Як писав OBOZREVATEL, рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна серед громадян знизився до рекордних 25%.