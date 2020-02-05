Предложение патриарха Кирилла внести в текст российской конституции упоминание Бога неожиданно вызвало возмущение как записных путинистов, так и самых принципиальных и непреклонных критиков нынешней российской власти.

Что такое "светское государство"?

Люди, обычно расходящиеся даже во мнении о том, в какой стороне света встает солнце, единодушно встали на защиту "светского характера нашей конституции", - пишет Константин Эггерт для DW. Хотя, если честно, то предстоятель Русской православной церкви давно не говорил ничего менее удивительного и скандального, да еще от имени других религиозных общин (мусульман и иудеев). Кстати, и логика в высказывании Его Святейшества есть: если в государственном гимне поют про Бога, то почему нельзя уделить ему фразу в Основном законе?

Не видят ничего шокирующего в упоминании Господа в тексте конституции немцы, австралийцы, канадцы, норвежцы, поляки. Едва ли кто-то усомнится в светском и демократическом характере этих государств. Во многих странах, включая опять же ту же Германию, у власти находятся христианско-демократические партии. В Америке должностные лица приносит присягу на Библии (а могут, например, и на Коране). Примеры того, что упоминание Бога в законах или речах политиков не делает государство религиозной диктатурой, многочисленны и убедительны. Дания или Великобритания с государственными церквями - несомненные демократии, а коммунистические Куба или Китай (где христианам запрещают отпевать покойников на кладбищах) - отвратительные диктатуры.

Самое смешное, что против предложений патриарха выступают и те, кто говорит, что Путин извратил конституцию донельзя и теперь ее ничто не спасет, и те, кто считает, что президент все делает правильно и стоит внести в Основной закон еще больше поправок.

Конституцию 1993 года писали советские интеллигенты, не имевшие ни малейшего представления о религии. Нынешняя острая реакция на слова предстоятеля РПЦ - продукт идейного хаоса, царящего в головах значительной части теперь уже постсоветской, в основном, хотя и не исключительно, оппозиционной интеллигенции. Эти люди, как и при Советах, путают светскость с государственным атеизмом.

Революционные атеисты против "группы скандирования" Путина

Для части сторонников Путина, особенно советской закалки, всякая "поповщина" только мешает восстановлению советской "дружбы народов" и военно-промышленной мощи, основанной на "науке". С точки зрения заметной части оппозиционеров, настоящему "борцу с режимом" положено постить в соцсетях карикатуры на патриарха, называть его не иначе как "Гундяем" и цитировать к месту и не к месту Ричарда Докинза. На худой конец, можно быть католиком. Все-таки католицизм - это Запад, плюс нынешний папа римский Франциск - "прогрессивный". В глазах таких людей православный, который при этом не любит нынешний режим - или инопланетное существо, или "соглашатель с Кремлем", или, того хуже, провокатор спецслужб.

Канули в лету оговорки эпохи "панк-молебна" Pussy Riot, что речь, мол, не о вере как таковой, а о "церковных бюрократах" и "попах в мерседесах". Как убедительно показали протесты против строительства храма в Екатеринбурге весной прошлого года, речь идет о неприятии присутствия РПЦ и религии как таковой в публичном пространстве.

Путинский режим это вполне устраивает: нет ничего лучше, чем представлять оппозицию народу как истерическую секту леваков-атеистов. Что, конечно, вовсе не означает, будто РПЦ идет верным путем. Я уже писал о том, что ей рано или поздно придется заплатить немалую цену за сотрудничество с Кремлем и добровольное превращение церкви если не в подобие идеологического отдела ЦК КПСС, то в добровольную "группу скандирования" по любому относительно значимому для Кремля вопросу. И в этом главный парадокс постсоветской жизни: и атеисты-антиклерикалы, и их оппоненты-клерикалы видят в вере прежде всего идеологию. Только знаки ставят разные: первые жирный минус, вторые - такой же жирный плюс. И те, и другие ошибаются. Но ошибка клерикалов может в будущем дорого обойтись не только им, но и верующим вообще.

Никакие ссылки на формально-юридически независимый статус РПЦ не помогут смыть позор оправдания войны с Украиной, отказа выступить в поддержку несправедливо осужденных, сокрытия коррупции и сексуальных скандалов в семинариях. Патриарх Кирилл вместе с Владимиром Путиным несут главную ответственность за то, что нормальные в общем-то понятия "консерватизма" в политике и "традиционных ценностей" в общественной жизни в сегодняшней России серьезно скомпрометированы.

Лет восемь назад, во время протестов в Москве и суда над Pussy Riot, патриарх и его окружение так и не поняли, что период безоговорочно доброжелательного отношения общества к религиозным конфессиям вообще и к Русской православной церкви в частности закончился, и судить их теперь будут по сегодняшним делам, невзирая на гонения и мученичество тоталитарной советской эпохи. Этот исторический сдвиг теперь стал необратимым. Поэтому не так важно, что напишут в поправках к нынешней конституции. Она умерла. Важно, что напишут в будущей. Так, как идут дела сейчас, едва ли в ней - к сожалению многих - появится упоминание Бога.

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