У Росії помічені ознаки нового міжвідомчого конфлікту між СЗР-ФСБ і ГРУ.

Служба зовнішньої розвідки РФ, 20 жовтня, абсолютно несподівано звинуватила США в підготовці "революційного" сценарію в Молдові, де в листопаді відбудуться президентські вибори. Головним обвинувачем США виступив, глава СЗР Сергій Наришкін, який вже не в перший раз виступає як телеведучий або прессекретар, а не як глава серйозного силового відомства.

Наприклад, у вересні Сергій Наришкін вже звинувачував в організації протестних акцій в Білорусі західні країни. Хоча, в протестах в Білорусі і в цілому у формуванні опозиції з усіма наслідками, що випливають подіями чітко простежувався слід саме російських спецслужб.

Створюється враження, що в даному випадку, СВР РФ, з оглядкою на досвід в Білорусі, заздалегідь вирішило устами свого прес-секретаря звинуватити Захід в підготовці деяких "заходів" в Молдові. А це, в свою чергу, вказує на те, що сама по собі підготовка і справді має місце бути, але тільки не з західним, а російським слідом.

Справа в тому, що 19 жовтня, журналісти-розслідувачі з RISE Moldova і "Досьє" опублікували матеріал про те, що кар'єрний ріст президента Молдови Ігоря Додона проходив під акомпанемент співпраці з колишніми і діючими співробітниками російської розвідки і в даний час він знаходиться під невпинним курирування Москви.

Власне, те, що Ігор Додон до мозку кості проросійський нікого вже давно не дивує, але цікаво в цьому матеріалі, після публікації якого так перехвилювався Сергій Наришкін, інше.

Наприклад, було озвучено, що "Молдавським відділом" в управлінні Чернова керує ветеран російської розвідки Ігор Маслов. Саме Маслов і є куратором Додона, а через апарат Чернова шлються документи в штаб-квартиру СЗР і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитру Козаку, що відповідає зараз за взаємини з країнами СНД і Євразійського економічного союзу.

Тобто, фактично, RISE Moldova і "Досьє" своїм матеріалом розкрили всю ієрархію підпорядкування Ігоря Додона СЗР, або читай – ФСБ. Але куди раніше, 2 вересня, група "Досьє" опублікувала великий матеріал про те, як Володимир Чернов курирує прохід до влади в Грузії проросійської "опозиції".

Фактично, в найкоротші терміни "Досьє" розкрило практично всі проекти СЗР на пострадянському просторі, які мають на сьогоднішній день гостру актуальність.

Нагадаю, що проект "Досьє" курирує Михайло Ходорковський, який, м'яко кажучи, тісно співпрацює з МО РФ і зокрема ГУ ГШ ЗС РФ, або як повелося традиційно – ГРУ. Саме "Досьє" проводило наймасштабніші розслідування за операціями ФСБ і зокрема ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина.

І ось, напередодні виборів в Грузії та Молдові розслідувачі дають вельми хворобливу ляпаса СВР-ФСБ. Причому настільки болючу, що Наришкіну доводиться в черговий раз вживатися в роль прес-секретаря і заповнювати інформаційний простір темою "революцій" під патронатом США.

Така повномасштабна атака ресурсів ГРУ на конкуруючу контору з'ясовна лише одним – позиції Луб'янки ділки з Гризодубової, після відносного успіху ряду операцій, зокрема в рамках білоруського проекту, мають намір потіснити. Саме поетом проводиться тотальне розтин і дискредитація лубянковской мережі і перспективних проектів, що загрожує черговим витком міжвідомчого протистояння.

І не забуваємо, що ні ГРУ, ні Шойгу не забули, як завдяки СВР-ФСБ, всьому світу стало відомо, хто стоїть за отруєнням Скрипаль і не тільки, що навіть чергового начальнику ГРУ Коробову довелося померти після "тривалої хвороби", як і його попереднику Сергуня ...

Спостерігаємо!