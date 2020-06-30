Удивительно, но несмотря на жесткие противоречия по территориальным и прочим вопросам между Грецией и Турцией, Эллада встала в очередь за Анатолией в плане вонзания ножей в спину Путина. Хотя, наблюдатели отмечают, что площадь спины Путина уже давно исчерпана, для воткновения новых ножей, а потому, их теперь можно втыкать либо выше, либо ниже спины. Поскольку на голове нацфюрера ножей пока не видно, то остается одно место, которое можно пользовать для втыкания. Оно – ниже спины.

В этот раз, помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, заместитель министра энергетики Марк Менезес, заместитель министра иностранных дел Греции по вопросам экономической дипломатии Константинос Франгояннис провели переговоры в режиме видеоконференции, посвященные диверсификации энергетической сферы Южной Европы.

Что касается Европы, то слово "диверсификация", примененное к энергетике, почти наверняка будет означать: "Ограничение поставок энергоносителей из РФ". Как стало известно прессе, стороны не имеют разногласий именно по этому вопросу и греческая сторона выразила самую живую заинтересованность в реализации проектов, конечной целью которых как раз и будет эта самая диверсификация.

Причем, ни греки, ни американцы, прямо не упоминали ни РФ, ни Москву, ни Газпром и даже ни разу не вспомнили Путина. Вместо этого, в ходу была риторика на тему того, что любая страна региона, должна получить реальный выбор поставщиков энергоносителей, чтобы при выборе поставщика, руководствоваться экономической выгодой, а не политической целесообразнастью, которая всегда вытекает из монопольного положения этого самого поставщика. Ну а кто знаменит злоупотреблениями этой монополией, мы прекрасно знаем, как знают и греки.

"Фэннон выразил удовлетворение завершением строительства греческого участка Трансадриатического газопровода (TAP), высказался в поддержку продолжения строительства соединительного газопровода между Грецией и Болгарией (Interconnector Greece – Bulgaria, IGB), одобрил ход реализации проекта плавучей регазификационной установки сжиженного природного газа в греческом портовом городе Александруполис и подземного хранилища природного газа в городе Кавала, а также соединения трубопроводом Греции и Северной Македонии".

Это так описывает предмет переговоров российская пресса и особенно болезненным здесь звучит заинтересованность Афин в строительстве регазификационного хаба. Ведь как только он будет сооружен, то американская и катарская стороны, моментально загрузят его мощности под самый верх. А это значит, что уложенные на дно Черного моря, газпромовские "потоки", все становятся все ближе, в плане ценности, к хорошему и качественному металлолому.

"Делегации из Греции и США вновь подтвердили свою поддержку диверсификации вариантов экспорта энергоносителей в Восточном Средиземноморье, которые усиливают энергетическую безопасность на региональном и европейском уровнях и которые являются эффективными с коммерческой точки зрения, что может включать новые инфраструктурные проекты, такие как Восточносредиземноморский газопровод (EastMed Pipeline)".

Так ситуацию видят греки, а Штаты – разделяют эти позиции и говорят о том, что готовы инвестировать в эти замечательные проекты, поскольку затинтересованы как в энергетической безопасности своих партнеров по Альянсу, так и в непосредственном участии в энергетических программах, путем поставок сжиженного газа.

В общем, нож получился не самым длинным или толстым, но это имело бы значение в случае, если бы он торчал один. А так, это будет очередной удар по косолапой империи, и одно жаль, что не последний.