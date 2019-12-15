Гречка вросла дитині в ноги: в мережі показали обличчя нелюда-батька з Росії

В мережі оприлюднили фотографії 35-річного жителя Омська (Росія), який змушував восьмирічного пасинка годинами стояти на гречці.

У підсумку, крупа вросла дитині в шкіру, а лікарям довелося хірургічним шляхом її витягувати, передає Telegram-канал "Медіакіллер".

Росіянина затримали. Стосовно батьків-нелюдів, Сергія Казакова та Аліни Юмашевої, порушено кримінальні справи.

Сергій Казаков Медіакіллер

Їх звинувачують за статтями 117 ("Катування"), 112 ("Умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю") і 156 ("Невиконання обов'язків у вихованні неповнолітнього").

Як повідомляв OBOZREVATEL, студент першого курсу Московського державного університету (Росія) Марат Нігматулін заявив, що його катували в бібліотеці вузу двоє співробітників ФСБ.

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