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3 вересня • оновлено в 12:11
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Готують для Путіна? Держдума замовила дослідження про клонування і воскресіння

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Апарат нелегітимної Державної думи Росії замовив дослідження про можливості використання таких допоміжних репродуктивних технологій, як клонування, редактура генома і кріогенне воскресіння.

Як пишуть "Відкриті медіа", посилаючись на офіційний документ, вартість цього проекту становить 8,97 млн рублів. Його дедлайн – 30 листопада.

У технічному завданні, розміщеному на порталі держзакупівель, зазначається, що це нібито має виправити плачевну демографічну ситуацію в Росії й наблизити "створення суспільства нового типу". Замовлене дослідження має на меті найперше створення нормативно-правової бази на той випадок, якщо подібні технології стануть реальними.

Готують для Путіна? Держдума замовила дослідження про клонування і воскресіння

Готують для Путіна? Держдума замовила дослідження про клонування і воскресіння

Готують для Путіна? Держдума замовила дослідження про клонування і воскресіння

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"Провести аналіз впливу (зокрема й перспективних) допоміжних репродуктивних технологій (клонування, кріогенного воскресіння, сурогатного материнства нового покоління тощо) як факторів кризи ідентичності особистості. Провести дослідження можливостей безконфліктного розвитку нового покоління технологій використання допоміжних репродуктивних технологій (редактури геному, управління метаболізмом під час вагітності тощо) для створення суспільства нового (договірного) типу і таких, що базуються на досконалішому законодавстві", – зазначається у технічному завданні Держдуми.

Клонування

Клонування

Разом із тим у тексті документу російські законодавці визнають, що втручання у природний процес зачаття "може індукувати складні зміни у генетичному матеріалі", а більшість країн або забороняє, або обмежує застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Слід нагадати, що про перспективи застосування генної інженерії президент Росії Володимир Путін говорив ще у 2017 році на міжнародному фестивалі молоді та студентів у Сочі.

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За його словами, завдяки її розвитку людина отримала можливість "влазити в генетичний код", в результаті чого може бути створений "геніальний математик чи музикант, але може бути і військовий, який воюватиме без страху, співчуття і жалю, без болю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із перших ватажків "ДНР" терорист Ігор Гіркін заявив, що у президента Росії Володимира Путіна зараз є кілька двійників. Свою теорію він висунув на пресконференції у Росії, де його запитали про те, де ставити кому у реченні "Путіна стратити не можна помилувати".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Державна Дума Росії Новини Росії
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Решили поиграть в Капитана Америку)
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филипп филипыч
филипп филипыч
генные технологии имеют плюсы и минусы так же как и другие современные технологии - индустриальные, военные и прочие.
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филипп филипыч
филипп филипыч
меня больше позабавил обоз назвавший госдуму не легитимной)) ну обоз то понятно хайпиться, но я уверен что упоротые начнут говорить что так и есть. поэтому опережая: подскажите есть какой официальный документ говорящий об этом? ну или че набрать в гугле чтобы найти его?)
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
это уже перебор , парашники уже все 146 миллионов в этом их дурдоме помешались умом , это какая то чума выведенная в вирус помешательство , они больны по настоящему , одержыми и больны
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