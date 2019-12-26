Готували замах: у Росії підірвали авто чиновника. Відео

У Росії скоєно замах на главу Рамонского району Воронезької області Миколи Фролова – його автомобіль вибухнув вранці 26 грудня.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". У мережі також з'явилося відео з місця події (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Вибух прогримів на вулиці Іллінській селища Рамонь у момент, коли чиновник відкрив двері свого Kia Sorento. В результаті він отримав важкі поранення і був доставлений до реанімації місцевої лікарні.

Місце події vrn.kp.ru

Зазначається, що саморобний вибуховий пристрій був встановлений на порозі автомобіля.

На місці події працюють слідчі й криміналісти. Також територію вже обстежили два наряди кінологів, але нічого небезпечного більше не знайшли.

За попередньою версією, замах на Фролова пов'язують із його професійною діяльністю.

Пізніше стало відомо, що у такий спосіб чиновника хотіли залякати.

"Якби хотіли вбити, наслідки були б набагато серйозніші. Найімовірніше, вибуховий пристрій був розміщений знизу: чиновник його не бачив. Вражаючих елементів у ньому не було. Тільки металева оболонка – можливо, шматок труби", – прокоментувало подію джерело, знайоме з ситуацією.

За його словами, в результаті глава району отримав декілька осколків у ноги, а на самому авто лише позбивало фарбу – утворилися невеликі відколи.

"Значить, потужність заряду була невеликою. Більше ніхто не постраждав. Все це дозволяє припустити, що йдеться про акцію залякування. Те, що трапилося, нагадує якісь кримінальні розбірки. Але що це було, повинні встановити слідчі: найближчим часом буде порушено кримінальну справу. Найімовірніше, за статтею "замах на вбивство", – додав співрозмовник.

Микола Фролов vrn.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії поліція за підозрою у вбивстві затримала главу фракції "Єдина Росія" Переславль-Залеської думи Володимира Корнілова.

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