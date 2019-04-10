"Готові почути заклик": Росія поставила зухвалу умову ПАРЄ

Росія готова повернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи, однак лише за умови, що права делегації не будуть ущемлені.

Таку заяву, як передає "РИА Новости" зробив заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, коментуючи скандальну резолюцію, прийняту ПАРЄ 10 квітня.

"Ми готові почути заклик і підтверджуємо, що готові до діалогу, але ми хочемо, щоб і нас чули. І щоб у нас не просто бачили членів, які платять внески, ми є повноцінними, рівноцінними членами, беремо участь у всіх виборах", – сказав Чепа.

Олексій Чепа Meduza

Він додав, що виступає проти будь-яких дискримінацій "як щодо Росії, так і щодо інших країн".

Нагадаємо, резолюція "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи" закликає Росію сформувати свою делегацію і заплатити внесок у бюджет РЄ.

Раніше ПАРЄ відмовилася змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

ПАРЄ

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно постійний представник Росії в ООН Василь Небензя грубо відповів на спроби постпреда Німеччини, яка очолює Раду Безпеки, обмежити час його виступу.

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