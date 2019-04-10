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"Готові почути заклик": Росія поставила зухвалу умову ПАРЄ

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Росія готова повернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи, однак лише за умови, що права делегації не будуть ущемлені.

Таку заяву, як передає "РИА Новости" зробив заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, коментуючи скандальну резолюцію, прийняту ПАРЄ 10 квітня.

"Ми готові почути заклик і підтверджуємо, що готові до діалогу, але ми хочемо, щоб і нас чули. І щоб у нас не просто бачили членів, які платять внески, ми є повноцінними, рівноцінними членами, беремо участь у всіх виборах", – сказав Чепа.

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Олексій Чепа

Олексій Чепа

Meduza

Він додав, що виступає проти будь-яких дискримінацій "як щодо Росії, так і щодо інших країн".

Нагадаємо, резолюція "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи" закликає Росію сформувати свою делегацію і заплатити внесок у бюджет РЄ.

Раніше ПАРЄ відмовилася змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

ПАРЄ

ПАРЄ

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно постійний представник Росії в ООН Василь Небензя грубо відповів на спроби постпреда Німеччини, яка очолює Раду Безпеки, обмежити час його виступу.

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Smith Lera
Smith Lera
Ха ха ха, і ще три рази ха.
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