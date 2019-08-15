Готові переїжджати в Україну: росіян потішив новий указ Зеленського

Багато росіян позитивно сприйняли указ президента України Володимира Зеленського про спрощене надання українського громадянства тим, хто піддається політичним гонінням у РФ.

"Всіх росіян з певними політичними поглядами, які називають себе "друзями України", дуже потішив цей указ", – заявила в ефірі ObozTV російська опозиціонерка Ольга Курносова.

За словами Курносової, наданою можливістю захочуть скористатися сотні росіян.

"Причому не тільки ті люди, які вже сьогодні живуть в Україні. Достатня кількість росіян прагне отримати притулок чи виїхати в якусь країну, тому що ситуація в Росії змушує бажати кращого. До мене вчора телефонували й ті, хто зараз перебуває в Росії, і теж хотіли би скористатися цією можливістю", – зазначила вона.

"Цифри лукава річ. Але я думаю, це будуть не десятки, а сотні людей", – уточнила опозиціонерка.

Однак вона наголосила, що одного указу Зеленського недостатньо – потрібно відповідне законодавство, яке реально працюватиме.

Зокрема, Курносова запропонувала окремо прописати механізм перетину кордону для таких росіян.

"Приклади є прості. Наприклад, держава Ізраїль. Там видають спеціальну візу для репатріації. Якусь подібну візу потрібно розробляти й Україні. Якщо люди зазнають політичних переслідувань в Росії, ця репатріація має бути мінімально ризикованою для них", – пояснила вона.

13 серпня Володимир Зеленський підписав указ про громадянство president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ №594/2019, який спрощує надання українського громадянства деяким особам.

Тепер отримати український паспорт стане простіше іноземцям або особам без громадянства, які захищали Україну (в тому числі у конфлікті на Донбасі), а також громадянам РФ, які зазнали політичних переслідувань.

У Держдумі РФ вже назвали указ Зеленського "провокаційним".

Раніше цього року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для мешканців окупованих територій "Л/ДНР", а трохи пізніше – для всіх мешканців Донбасу.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.