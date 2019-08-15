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Готові переїжджати в Україну: росіян потішив новий указ Зеленського

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Багато росіян позитивно сприйняли указ президента України Володимира Зеленського про спрощене надання українського громадянства тим, хто піддається політичним гонінням у РФ.

"Всіх росіян з певними політичними поглядами, які називають себе "друзями України", дуже потішив цей указ", – заявила в ефірі ObozTV російська опозиціонерка Ольга Курносова.

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За словами Курносової, наданою можливістю захочуть скористатися сотні росіян.

"Причому не тільки ті люди, які вже сьогодні живуть в Україні. Достатня кількість росіян прагне отримати притулок чи виїхати в якусь країну, тому що ситуація в Росії змушує бажати кращого. До мене вчора телефонували й ті, хто зараз перебуває в Росії, і теж хотіли би скористатися цією можливістю", – зазначила вона.

"Цифри лукава річ. Але я думаю, це будуть не десятки, а сотні людей", – уточнила опозиціонерка.

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Однак вона наголосила, що одного указу Зеленського недостатньо – потрібно відповідне законодавство, яке реально працюватиме.

Зокрема, Курносова запропонувала окремо прописати механізм перетину кордону для таких росіян.

"Приклади є прості. Наприклад, держава Ізраїль. Там видають спеціальну візу для репатріації. Якусь подібну візу потрібно розробляти й Україні. Якщо люди зазнають політичних переслідувань в Росії, ця репатріація має бути мінімально ризикованою для них", – пояснила вона.

13 серпня Володимир Зеленський підписав указ про громадянство

13 серпня Володимир Зеленський підписав указ про громадянство

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт В'їзд росіян в Україну Порушення прав людини в Росії Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ольга Курносова
Місце
Росія
Теги
Громадянство паспорт російські паспорти
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Очень надеюсь, что все они, о ком она говорит, обязательно воспользуются этой возможностью и свалят из России!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зачем нам эта дрянь? Кацaп - це завжди падлюка!)с)
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Кацaп Кацaпыч, Зе - ахент Кремля! Зелек это избавитель, спаситель России от шлака как: Бабченко, Гайдар, Алко- Киселев, Пашинин, Талашко, Горбунов... В России действительно рады!
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Идите , идите , идите , в смысле езжайте .
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