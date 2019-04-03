"Готові до військових поворотів!" У Росії розлютилися через рішення НАТО щодо Керченської протоки

У Росії обурилися через заяву НАТО щодо пропуску кораблів Альянсу до Азовського моря.

Секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що рішення щодо проходу кораблів через Керченську протоку має бути ухвалене лише після надходження відповідного запиту, передає "Інтерфакс".

"Коли виникне питання, тоді і буде рішення ухвалюватися. Йдеться про закрите водоймище. Тут окреме питання, і гіпотетично я б не став міркувати. Може йтися про якийсь конкретний випадок. Існує певна система нотифікації подібних планів, яка має виконуватися", — повідомив він.

Також Пєсков додав, що існує особливий режим перебування військових кораблів у Чорному морі, який був зафіксований Конвенцією Монтре і повинен виконуватися. Крім того, у Кремлі негативно поставилися до заяви представника США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон про підготовку пакету заходів зі стримування РФ у Чорноморському басейні, зокрема до планів послати кораблі для забезпечення проходу українських суден через Керченську протоку.

"(Ставимося) негативно. Ми не розуміємо, що мається на увазі. Ситуація з Керченською протокою і судноплавством там добре відома — згідно з міжнародним правом і міжнародними законами. Позиція РФ вельми послідовна, і вона теж добре відома", — наголосив він.

Кораблі НАТО у Чорному морі

Крім того, Росія готова в разі необхідності вжити військово-технічних заходів у відповідь на анонсовані дії НАТО у Чорному морі.

"Ми уважно оцінимо ситуацію. Якщо будуть потрібні з нашого боку додаткові військово-технічні заходи, ми їх вживемо... з військової точки зору ми, зрозуміло, готові до будь-яких можливих поворотів у сфері військової безпеки", — заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада США спільно з НАТО розробила "пакет заходів" для стримування Росії у Чорному морі.

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