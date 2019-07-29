"Горіла шкіра, менти в шоці": Навальний вперше розповів про отруєння і показав фото

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про отруєння "хімічною речовиною" і про перебування в лікарні.

У своєму блозі Навальний повідомив, що після арешту, 27 липня, його співкамерники раптово помітили почервоніння шиї. Незабаром він відчув, що у нього "горять лоб і шкіра навколо очей".

"Вночі прокидаюсь від того, що лице, вуха і шия горять і колються. Було у вас в дитинстві таке, що залізли на дах, хапали руками скловату, а потім, коли доторкнешся до лиця або іншої частини тіла, ще довго і противно колеться. Ось я відчував, як ніби мені скловатою натерли голову. Заснути не зміг, перевертався", - розповів Навальний.

За його словами, до ранку "очі стали шпаринкою, сильно опухло обличчя". Він вважає, що це могло бути отруєння, але не вірить, що до цього причетні співробітники СІЗО.

"Те, що отруїли місцеві менти, я виключаю - вони були шоковані моїм виглядом і тим, що відбувається, більше за мене", - додав він.

Навальний в лікарні navalny.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня Москву накрив масштабний мітинг, в ході якого силовики затримали понад 1300 осіб.

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