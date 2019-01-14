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''Гори, с*ко!'' У Росії публічно спалили триколор. Повне відео

6.7тЧитати матеріал російською

У республіці Мордовія (Росія) дівчата спалили державний триколор і опублікували відео в соціальній мережі.

Так, одна з подруг кинула російський прапор у багаття, державне полотнище миттєво охопив вогонь.

У цей момент вони сміялися і кричали "Гори, с*ко! Гори, Росіє. Добре горить" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

За подібну витівку в Російській Федерації передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до закону, дівчатам за наругу над прапором загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до одного року, примусові роботи на такий же термін, або арешт на строк від трьох до шести місяців.

''Гори, с*ко!'' У Росії публічно спалили триколор. Повне відео

Поліція Мордовії уже почала перевірку за фактом спалення російського прапора.

Із 21-річною Софією Кечиною і її подругою Валерією працюють співробітники органів внутрішніх справ, повідомляють "Известия Мордовии".

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Дівчата кажуть, що не хотіли зачепити нічиїх почуттів і просто спалювали старі речі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ заарештували кримськотатарського активіста через український прапор.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В Мордовии полиция начала проверку по факту сожжения государственного флага России. Соответствующую видеозапись выложила в свой Instagram одна из жительниц Саранска: в кадре девушка бросает флаг в костер со словами "Хорошо горит!". В Крыму задержан гражданин Украины за надругательство над флагом РФ Накануне вечером скандальный ролик был опубликован в городском паблике ВКонтакте, вызвав лавину гневных откликов. Как сообщили "РГ" в МВД по региону, в сожжении флага РФ подозреваются две девушки. - Их личности установлены. Девушки доставлены для разбирательства в отдел полиции, - уточнила руководитель пресс-службы МВД по РМ Светлана Холодкова. - Проводится проверка. Материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела переданы в отдел дознания. Подозреваемые удалили видеоролик, вызвавший общественный резонанс. Напомним, что, согласно УК РФ, максимальное наказание за надругательство над государственным гербом или флагом России - лишение свободы на срок до одного года.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Это всё из за образования и отсутствия мозгов.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
В семье без уродов не бывает.
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