''Гори, с*ко!'' У Росії публічно спалили триколор. Повне відео

У республіці Мордовія (Росія) дівчата спалили державний триколор і опублікували відео в соціальній мережі.

Так, одна з подруг кинула російський прапор у багаття, державне полотнище миттєво охопив вогонь.

У цей момент вони сміялися і кричали "Гори, с*ко! Гори, Росіє. Добре горить" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

За подібну витівку в Російській Федерації передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до закону, дівчатам за наругу над прапором загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до одного року, примусові роботи на такий же термін, або арешт на строк від трьох до шести місяців.

Поліція Мордовії уже почала перевірку за фактом спалення російського прапора.

Із 21-річною Софією Кечиною і її подругою Валерією працюють співробітники органів внутрішніх справ, повідомляють "Известия Мордовии".

Дівчата кажуть, що не хотіли зачепити нічиїх почуттів і просто спалювали старі речі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РФ заарештували кримськотатарського активіста через український прапор.

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