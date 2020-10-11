Є така країна – Російська Федерація, яка сама себе називає Росія, яка сама себе вважає великої і яка сама дуже пишається собою. Але на питання, а в чому ж є предмет гордості, що є там на Росії такого, чим можна пишатися, відповіді я так і не знайшов.

Самі жителі цієї гордої і великої країни говорять і пишуть, що вони пишаються тим, що:

1. Ми врятували світ від коричневої чуми.

2. Ми можемо повторити.

3. Наш Путін – самий великий злодій в світі.

4. У нас є нафта і газ.

5. Ми врятували світ від коричневої чуми.

6. У нас найкраща зброя в світі.

7. У нас найбільший арсенал ядерної зброї в світі.

8. У нас найкраща горілка.

9. У нас найбільша територія країни на планеті.

10. Ми врятували світ від коричневої чуми.

У мене повно знайомих, є навіть приятелі, які з придихом і присіданням вимовляють "Росія, О-О-О-О". Я спочатку не знав, а що ж з цим робити. Мої слова про те, що це агресор, що окупували наші землі, що росіяни вбивають тих, кого називали братами, не доходили. Відповіді були з телевізора. Про бандерівців, які їхали різати кримчан, про російський Донбас. Ну, ви, читачі ЛО, і самі знаєте. Я був в глухому куті. Кілька місяців я не спав, і думав. А також спав і теж думав. І придумав. Я почав задавати незручні для любителів Московії питання.

Питання намбер ван.

Яким предметом расіянского виробництва ти, друже, користуєшся? Це питання відразу валив моїх приятелів в ступор. Після недовгого мукання вони починали говорити що нафта і газ. Тут же я забивав цвях у тім'ячко, що нафта і газ з 2014 року Україна не закуповує у Московії.

Окрема категорія моїх приятелів починала мені втирати про расіянско-совкове зброю. Зазвичай, в 99% випадків, ця тема зводилася до пістолета Макарова та автомата Калашникова.

Тут я підкований і власним досвідом по самі гланди. Як правило, та категорія моїх приятелів, яка за родом своєї діяльності була знайома не тільки з ПМ і АК, а й з аналогічними зразками американської та європейської збройової промисловості, такої дурниці не говорили. А говорили ці дурниці ті, хто бачив зброю в кіно і в інтернеті. А той, хто реально працював з пістолетами Glock, Beretta, SigSauer, CZ, Ruger калібром 9 мм, як і ПМ, прекрасно розуміють, яке ПМ є гуано в порівнянні з перерахованими вище. Єдина перевага ПМ – його маленькі розміри і вага. Але Glock 43 і тут попереду на порядок.

Та ж картина маслом з АК. Ті, хто реально тримав в руках і працював зі стволами калібру 5.56х45 виробництва США і Європи з повним обвісом (коліматор + магніфайр, лазерний цілевказівник, тактичний ліхтарик, ручка-сошки перенесення вогню, приймач для гільз, 2х або 3х точковий ремінь і ін. примочки), починають просто не сприймати АК. Це я не говорю про нічні та тепловізійні приціли, які прекрасно ставляться на західні стовбури і ніяк не прикручуються до АК, хіба що ізоляційною стрічкою.

Ну, а після Сирії, Лівії та Карабаху, напевно немає сенсу писати про анало говнет засобах ППО, РЕБ і інших вундервафлях мейд ін раша.

Про горілку ніхто не згадував. Я її не вживаю від слова зовсім, а ось мої приятелі вживають. І що цікаво, 100% щиро вважають, що Українська горілка набагато краща за російську горілку.

Ще у мене є питання про автомобілі. Я єхидно запитую, а чому ти, рідний, не їздиш на Жигулях або на УАЗ – Патріот? Чому у тебе європейський (американський, корейська, японська) автомобіль? Чому ти не купуєш продукцію автопрому великої країни, а купуєш автомобілі загниваючих гейропейцев (Піндос, вузькооких)? Відповідь зводиться до того, що своя дупа дорожче, її треба берегти, а з автопромом у великої імперії не склалося, автопром Московії не здатний берегти * опи своїх підданих.

Такі ж бридкі і неприємні запитання у мене з приводу мобільних телефонів, планшетів, комп'ютерів, одягу і взуття. Результати аналогічні. Можете спробувати. Вам має сподобатися.

Питання намбер ту.

Де ти відпочиваєш? Чому твої діти їдуть на Новий Рік в Фінляндію або Швецію, а не їдуть до Мурманська? Чому Туреччина і Єгипет, на крайняк Затока або Кирилівка, а не Сочі і Крим? Чую стандартне мукання про ціни та сервіс. А де ж тут велич? Чому велика країна, яка "врятувала світ від коричневої чуми", не може побудувати нормальні готелі біля моря? У мене відповідь є. Я вже писав, що у россіянцев руки не виросли з * опи. Все набагато гірше. У россіянцев руки ростуть в * опу.

Питання намбер СРІ.

Чому імміграція з Московії багато вище ніж імміграція в Московію за останні 30 років? Іншими словами, чому люди біжать з Росії? Для мене відповідь очевидна, а ось для тих, хто думає телевізором, немає. Переважна більшість населення Московії живе не включаючи мозок, на інстинктах. Основні базові інстинкти населення Московії є "пожерти поспати потрахаться посрать". Але ще народжуються ті, хто здатний думати і бачити дійсність без телевізора. Ось вони і біжать з великої країни.

Я розумію, що написане мною мало що змінить. Коли поруч з нами є країна, яка пишається тим, що їх президент найбільший злодій в історії, то це привід шкодувати і турбуватися, а не радіти. Але і у нас в Україні є 73% зегенератов, яким телевізор замінює мозок. Сумно – не те слово. Для мене правильне слово – катастрофа.

Але є те, що мене радує. Ті, хто читає ЛО, наша громада, готові до цієї катастрофи. Упевнений, що кожен з нашої громади ЛО підстелив собі соломку. А ось 73% наближення катастрофи не відчувають. По телевізору жеж не говорять, що наближається біла пухнаста полярна лисичка. Ось це і радує, що разом з катастрофою прийде час роботи закону Дарвіна і закону Карми. А я дуже поважаю закон Дарвіна і закон Карми.

Слава Україні!

Ваш Готельєр-бандерівець