Єдиний президент СРСР Михайло Горбачов станом на 10 квітня став найдовготривалішим правителем серед всіх керівників Радянського Союзу і Російської Федерації.

Горбачов перегнав Олександра Керенського, який очолював Тимчасовий уряд Росії в 1917 році. Керенський прожив 89 років і 39 днів.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов народився 2 березня 1931 року в Північно-Кавказькому краї РРФСР.

Був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС (1985-1991), останнім головою Президії Верховної Ради СРСР (1988-1989), потім першим головою Верховної Ради СРСР (1989-1990), а також першим і єдиним президентом СРСР (1990-1991).

В період діяльності Горбачова на посаді глави держави і керівника КПРС в Радянському Союзі відбулися серйозні зміни, що вплинули на весь світ і стали наслідком наступних історичних подій:

Масштабна спроба реформування радянської системи ( "Перебудова"). Введення в СРСР політики гласності, свободи слова і друку, демократичних виборів, реформування соціалістичної економіки в напрямку ринкової моделі.

Закінчення Холодної війни.

Виведення радянських військ з Афганістану (1989 рік).

Розпад СРСР і Варшавського блоку в результаті переходу соціалістичних країн Східної Європи до ринкової економіки і демократії.

Має значний ряд нагород і почесних звань. Найбільш відома нагорода – Нобелівська премія миру 1990 року.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

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