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11 квітня • оновлено в 17:56
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Горбачов став тим, хто найдовше живе з правителів Росії та СРСР за всю історію

11.2т
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Єдиний президент СРСР Михайло Горбачов станом на 10 квітня став найдовготривалішим правителем серед всіх керівників Радянського Союзу і Російської Федерації.

Горбачов перегнав Олександра Керенського, який очолював Тимчасовий уряд Росії в 1917 році. Керенський прожив 89 років і 39 днів.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов народився 2 березня 1931 року в Північно-Кавказькому краї РРФСР.

Був останнім Генеральним секретарем ЦК КПРС (1985-1991), останнім головою Президії Верховної Ради СРСР (1988-1989), потім першим головою Верховної Ради СРСР (1989-1990), а також першим і єдиним президентом СРСР (1990-1991).

В період діяльності Горбачова на посаді глави держави і керівника КПРС в Радянському Союзі відбулися серйозні зміни, що вплинули на весь світ і стали наслідком наступних історичних подій:

  • Масштабна спроба реформування радянської системи ( "Перебудова"). Введення в СРСР політики гласності, свободи слова і друку, демократичних виборів, реформування соціалістичної економіки в напрямку ринкової моделі.

  • Закінчення Холодної війни.

  • Виведення радянських військ з Афганістану (1989 рік).

  • Розпад СРСР і Варшавського блоку в результаті переходу соціалістичних країн Східної Європи до ринкової економіки і демократії.

Має значний ряд нагород і почесних звань. Найбільш відома нагорода – Нобелівська премія миру 1990 року.

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

Михайло Горбачов

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Особа
Михайло Горбачов
Місце
Росія
Тег
СРСР
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Это уже гриб.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Так Вован его хочет перещеголять,лет 30 ещё в пучину рассею кинет.,а там и мавзолей освободится.
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
Молодець українець! Знищив своїми діями і бездіями совдепівську Імперію зла. А те, що зараз каже, можна списати на його вік. Здоров'я Вам Михайло Сергієвич.
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