Горбачов потрапив до лікарні: стало відомо про його стан

Стан здоров'я колишнього президента СРСР Михайла Горбачова після запалення легенів поліпшується.

Як розповів сам Горбачов, хвороба відступає, і він йде на поправку, передає Інтерфакс.

"І хоча, звичайно, загальний стан бажає бути кращим, але я не падаю духом, продовжую працювати", – сказав Горбачов.

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Він підкреслив, що в році, що минає йому вдалося зробити багато. Його інтерв'ю були розміщені у світовій пресі, в основному вони стосувалися питань ядерного роззброєння. Крім того, була видана книга Горбачова.

Він зазначив, що і надалі готовий прагнути, наскільки дозволять сили, допомагати всім тим, хто хоче міцного і справедливого миру, встановлення контролю над ядерним озброєнням.

Як писав OBOZREVATEL, останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов виявився в лікарні із запаленням легенів.

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