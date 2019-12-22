Горбачов потрапив до лікарні: стало відомо про його стан

Стан здоров'я колишнього президента СРСР Михайла Горбачова після запалення легенів поліпшується.
Як розповів сам Горбачов, хвороба відступає, і він йде на поправку, передає Інтерфакс.
"І хоча, звичайно, загальний стан бажає бути кращим, але я не падаю духом, продовжую працювати", – сказав Горбачов.
Михайло Горбачов розповів про стан здоров'я
Він підкреслив, що в році, що минає йому вдалося зробити багато. Його інтерв'ю були розміщені у світовій пресі, в основному вони стосувалися питань ядерного роззброєння. Крім того, була видана книга Горбачова.
Він зазначив, що і надалі готовий прагнути, наскільки дозволять сили, допомагати всім тим, хто хоче міцного і справедливого миру, встановлення контролю над ядерним озброєнням.
Як писав OBOZREVATEL, останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов виявився в лікарні із запаленням легенів.
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