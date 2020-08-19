Горбачов назвав головну помилку Лукашенка перед протестами в Білорусі

Перший і єдиний президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, нібито ключовою помилкою білоруського лідера Олександра Лукашенка стало те, що той пізно звернувся за підтримкою до робочих підприємств.

Також він заявив про "іноземний вплив" на те, що відбувається після виборів в цій країні. Такою думкою радянський політик поділився в інтерв'ю "Комсомольской правде".

"Лукашенко за підтримкою звернувся до робітників промислових підприємств. Але, здається, пізно. Так що, все треба розбирати ще", – підкреслив Горбачов.

За його словами, в кінці існування СРСР він також звертався до простих громадян, проте не отримав належної підтримки, а "звалювати все на робітників" тоді було не в його характері.

"Я ж пішов на те, що залишив свій пост, але тільки щоб уникнути розколу й нашої внутрішньої війни", – зізнався Горбачов.

На припущення журналістів росЗМІ про те, нібито сучасна Білорусь за Лукашенка є Радянським Союзом у мініатюрі або його "осколком", він підкреслив, що для цього ще потрібен час розібратися.

"Не треба валити в купу. І те, і інше", – уточнив Горбачов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко прокоментував результати розмови з президентом РФ Володимиром Путіним і заявив, що Росія за першого ж запиту надасть допомогу Білорусі щодо забезпечення безпеки в разі зовнішніх військових загроз.

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