Росія захотіла оштрафувати Google на 5 млн рублів за "заборонений контент"

У Росії захотіли оштрафувати американську компанію Google за видавання в пошуковій системі сайтів з інформацією, забороненою в країні.

Адміністративну справу проти компанії порушив Роскомнадзор, повідомляється на сайті відомства.

Йдеться про ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ – повторне вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 і ч. 2 статті "Невиконання обов'язків оператором пошукової системи". Так, Google загрожує штраф від 1,5 до 5 мільйонів рублів (до 65,6 тис. доларів).

У Роскомнадзорі стверджують, що Google не виконує вимоги російського законодавства. Відомство виявило в пошуковій видачі компанії сайти, що, зокрема, містять "екстремістський, порнографічний і суїцидальний контент".

У середньому Google нібито не видаляє з виданого до 30% забороненого контенту.

Meduza нагадала, що, відповідно до російського законодавства, пошуковики зобов'язані видаляти зі свого виданого сайти, заблоковані в Росії. Для цього вони повинні підключитися до реєстру заборонених сайтів.

2019 року Google оштрафували на 500 тисяч рублів (близько 6,5 тис. доларів) за відмову підключитися до реєстру, а також на 700 тисяч рублів (близько 9,1 тис. доларів) – за те, що, за даними Роскомнадзору, компанія знизила в пошуковій видачі частку фільтрації забороненого контенту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Центробанк Росії попередив громадян про те, що у воєнний час держава може блокувати рахунки вкладників і забирати з них гроші.