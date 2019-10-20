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20 жовтня • оновлено в 16:57
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Головою об капот: у Росії таксист жорстоко розправився з пасажиром

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У російському Санкт-Петербурзі таксист жорстоко побив клієнта через відсутність готівки. Пасажир пропонував зняти гроші з картки, але отримав множинні забої і перелом.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash на Мойці", в ніч на 14 жовтня Андрій після весілля вирішив відправитися додому, сів у таксі, яке замовили друзі. Мости були розведені, і хлопець запропонував проїхати по внутрішньоміській платній магістралі.

Водій погодився, однак підняв ціну втричі. Хлопець почав заперечувати і з'ясувалося, що друзі замовили таксі по оплаті готівкою - її при собі у клієнта не було. Він запропонував перерахувати гроші на картку або пройти до найближчого банкомату, щоб зняти гроші, проте водія такий варіант не влаштував - розгорівся конфлікт.

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В результаті в центрі міста в районі Двірцевої набережної троє почали бити пасажира, причому головою об капот. Чоловік вирвався і втік, відбувшись множинними забоями та переломом очниці.

Головою об капот: у Росії таксист жорстоко розправився з пасажиром

В "Яндекс. Таксі" заявили, що водія вже усунули від замовлень, справою займається поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підмосковній Коломні (Росія) таксист погрожував згвалтувати і з'їсти пасажира.

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Росія
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Новини Росії
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
множественные переломы...чубатые.а вы ДТП наши тоже будете освещать?
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Mega Death
Mega Death
Пострадавшие явно выглядит жлобом))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Mega Death,случайно не ты пострадавшый?Или тот таксист понаехавшый с мухосранска в Питер.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Mega Death, "Пострадавшие явно выглядит жлобом". И это житель С-т Петербурга. Представляю, как выглядят жители глубинки... ты, например.))
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