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Головний пропагандист Кремля розпік Путіна за боротьбу з ворогами

2.4тЧитати матеріал російською

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловив невдоволення, що президент РФ Володимир Путін недостатньо жорстко поводиться з представниками російської опозиції.

"Для мене Путін недостатньо жорстокий... Ми поводимося набагато ліберальніше, ніж Америка і Німеччина", – сказав Соловйов в ефірі телеканалу "Росія-1". За словами пропагандиста, проти Росії "ведеться війна".

"Ми робимо вигляд, що в нашій країні іноземним структурам можна прямо працювати з нашими окремими "спікерами", представниками суспільства, нацьковуючи їх на те, що їм не подобається", – заявив Соловйов.

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За його словами, на цій "війні" Росія "як і раніше перебуває у становищі", коли не знає, "яка її ідеологія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів в ефірі своєї передачі анекдот, в якому образив Україну.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир ПутінВолодимир Соловйов
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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Gordon Yury
Gordon Yury
Так какова все таки идеология в эрэфии. Ведь совмещение в одном флаконе буржуазного учения о развитии государства и марксистско-ленинской идеологии, основанной на классовой ненависти бедных слоев населения к богатым и более успешным соплеменникам (в т.ч и близким родственникам) представляет собой гремучую смесь, которая рано или поздно должна закончиться взрывом.
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