"Розповідали страшні таємниці": Фейгін назвав головний блеф Путіна

У плані досягнень у військовій сфері нинішнє керівництво Російської Федерації повністю повторює політику Радянського Союзу.
"Вони теж весь час блефували, особливо у військово-космічній галузі", - заявив OBOZREVATEL російський адвокат Марк Фейгін.
Говорячи про нові досягнення в області створення нових видів озброєнь, про які часто згадує президент країни Володимир Путін, адвокат зауважив: "Ракети ми бачимо тільки у вигляді мультиків".
"Надсекретні розробки, яких немає. Їх просто немає. Це креслення, мультики. Це головний блеф, яким оперує російське керівництво. Це повне повторення політики Радянського Союзу", - заявив він.
"Вони розповідали якісь страшні таємниці, що у них там чорт знає що, а в американців літає орбітальний літак Boeing X-37B. Він злітає і літає по орбіті, ви можете його бачити", - підкреслив Фейгін.
Орбітальний літак Boeing X-37B
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"Зробіть такий самий, і ми подивимося. Покажіть, нарешті, що ви можете. Навіщо нам мультики показувати?" - сказав він. І заявив, що перспектива прогресу Росії у військово-космічній галузі "повністю відсутня".
Нагадаємо, в блозі OBOZREVATEL Марк Фейгін розповів про те, чому ймовірність виведення Росії на лідируючі позиції в IT-сфери, як того побажав Володимир Путін, дорівнює нулю.
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