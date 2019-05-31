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"Розповідали страшні таємниці": Фейгін назвав головний блеф Путіна

1.3тЧитати матеріал російською

У плані досягнень у військовій сфері нинішнє керівництво Російської Федерації повністю повторює політику Радянського Союзу.

"Вони теж весь час блефували, особливо у військово-космічній галузі", - заявив OBOZREVATEL російський адвокат Марк Фейгін.

Говорячи про нові досягнення в області створення нових видів озброєнь, про які часто згадує президент країни Володимир Путін, адвокат зауважив: "Ракети ми бачимо тільки у вигляді мультиків".

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"Надсекретні розробки, яких немає. Їх просто немає. Це креслення, мультики. Це головний блеф, яким оперує російське керівництво. Це повне повторення політики Радянського Союзу", - заявив він.

"Вони розповідали якісь страшні таємниці, що у них там чорт знає що, а в американців літає орбітальний літак Boeing X-37B. Він злітає і літає по орбіті, ви можете його бачити", - підкреслив Фейгін.

Орбітальний літак Boeing X-37B

Орбітальний літак Boeing X-37B

youtube.com

"Зробіть такий самий, і ми подивимося. Покажіть, нарешті, що ви можете. Навіщо нам мультики показувати?" - сказав він. І заявив, що перспектива прогресу Росії у військово-космічній галузі "повністю відсутня".

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Нагадаємо, в блозі OBOZREVATEL Марк Фейгін розповів про те, чому ймовірність виведення Росії на лідируючі позиції в IT-сфери, як того побажав Володимир Путін, дорівнює нулю.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Марк ФейгінВолодимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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леня зе
леня зе
это тот которого за клевиту Анатолий Шарий отымел во все дыхательные и пихательные и лишиладвокатской лицензии,вы не шутите?
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