Друзья, в среду 1 июля заканчивается голосование по поправкам в Конституцию, и мне хотелось бы еще раз развернуто высказать свое отношение к этому процессу.

Во-первых, очевидно, что все это затеяно исключительно с целью дать возможность Путину остаться после 2024 года президентом РФ. Почему я так решил?

Нетрудно убедиться, что все "охранительские" поправки (территориальная неделимость, брак, как союз мужчины и женщины и т.п.) повторяют нормы, что и так уже присутствуют в действующем законодательстве. От того, что сейчас поднимается их статус, не меняется ровным счетом ничего – если позже надо будет отмотать назад, мы видим, как это легко делается. А особенно циничным, конечно, выглядит формулировка про территориальную целостность, которая осознанно написана так, что никто говорить, например, про статус Крыма не может, но президент без проблем может провести делимитацию границы с Японией, передав последней Курильские острова.

Социальные поправки, которые я в основном поддерживаю, сформулированы так, что никакой конкретики не несут, и поэтому ровно ничего по сравнению с нынешним положением дел от их принятия не изменится. А главное – ничего не мешает правительству и так действовать в русле этих решений. Оно у нас отнюдь не оппозиционное, заградотряды не нужны, Путину достаточно даже не письменной – устной команды Мишустину, чтобы повышались зарплаты и пенсии.

Все вышесказанное заставляет относиться к процедуре голосования исключительно как к выдаче президенту мандата на пожизненное правление. Он может им и не воспользоваться, это правда; и я по-прежнему считаю, что Путин постарается добиться в оставшиеся четыре года объединения с Беларусью (без Лукашенко), и стать верховным правителем общего государства. Разумеется, в любом случае я не верю, что в 2024-м Путин собирается отказаться от власти. Однако если сейчас ситуация подразумевает, что через четыре года будет открыта вакансия "президента РФ" (даже если это будет вторичная должность а-ля Медведев), то после 1 июля поиск преемника будет формально прекращен. Это означает консервацию элит и режима в целом, еще большее погружение России в агрессивную стагнацию. Я, разумеется, выступаю против этого.

Во-вторых, я считаю не только возможным, но и крайне важным набрать большинство голосов "против" поправок. Многие из наших союзников считают, что либо это невозможно (из-за фальсификаций), либо бесполезно (Путин все равно никуда не уйдет). Некоторые даже думают, что принимать участие в голосовании вредно (увеличим явку, а, значит, и легитимность процедуры). Есть и те, что относятся к любым инициативам власти с понятной брезгливостью, и не хотят даже близко подходить к избирательным участкам.

Будут ли фальсификации? Наверняка. И именно поэтому власти не так важно, какая будет на самом деле явка. Надо будет ее нарисовать – нарисуют и без нашего участия в голосовании. Зато Кремлю очень важно победить и без фальсификаций. Одно дело – дорисовать явку, и другое – изменить волеизъявление. Ведь все чиновники, задействованные в процедуре, от директоров школ до олигархов и силовиков, будут знать, что народ отказал Путину в доверии. До сих пор такого не было – делали вместо 45% или 51%, скажем, 75%, но не было такого, чтобы из 20% рисовали 60%. Проигравший Путин будет колоссально ослаблен, а режим его начнет шататься. Это станет началом конца.

У нас есть в недавней истории пример 2011 года, когда тоже никто не верил в победу на думских выборах. И согласно официальным данным – победила все та же "Единая Россия". Но на самом-то деле она тогда проиграла, и от того, что мы тогда не прислушались к бойкотчикам и пришли на участки, начались массовые протесты на Болотной, радикально изменившие лицо российской политики. Они пока не привели нас к победе – но разве это означает, что лучше было бы, если бы их не было?

Мне непонятна позиция коллег, которые готовы участвовать только в тех боях, в которых они (причем лично) собираются победить. Как говорил Портос в "Трех Мушкетерах", иногда "я дерусь, просто потому что я дерусь"! Я голосовал против аннексии Крыма, и против закона "Димы Яковлева", и против многих других инициатив власти, зная, что это голосование будет проиграно, а для меня потом будут серьезные проблемы. И делал это, находясь в вонючем говне Государственной Думы, проводя в нем куда как больше времени, чем займет у вас поход на избирательный участок. Однако мои действия многих вдохновляли на борьбу – и рано или поздно, я уверен, количество перейдет в качество. И поэтому гордая брезгливость не должна быть основанием для уклонения от боя. Права обретаются только в борьбе, и никогда - в созерцании!

В-третьих, мы знаем многочисленные примеры в истории, когда популярные в разных странах авторитарные лидеры ставили аналогичные вопросы о продлении своих сроков, будучи уверенными в результатах. И проигрывали их. Так произошло с левым Уго Чавесом и правым Аугусто Пиночетом (кстати, отличный фильм "НЕТ" на эту тему. Не вижу никаких причин, почему это сейчас не может произойти с Владимиром Путиным – социология показывает, что большинство граждан России против этих поправок. И даже если вероятность такого исхода – 10%, я считаю, что за это надо побороться.

Так что 1 июля 2020 года надо обязательно пойти и проголосовать "против".