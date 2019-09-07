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8 вересня • оновлено в 11:07
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Нідерланди вимагають від Росії видати Цемаха: реакція Кремля

142.9т Читати матеріал російською

Нідерланди офіційно вимагають від Росії видати обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, але офіційний представник російського МЗС Марія Захарова відмовилася відповідати це на питання.

Про це пише російський Інсайдер. За словами журналістів, звільнений Апеляційним судом Києва Цемах разом з іншими обміняними росіянами приземлився у московському аеропорту Внуково.

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"Спочатку треба визначити його правовий статус, а це питання коментує не МЗС, а Тетяна Москалькова. Коли його правовий статус буде визначений – тоді звертайтеся до нас", – сказала Захарова і відмовилася відповідати на питання, чи видасть Росія обвинуваченого Цемаха Нідерландам.

Уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова на таке ж питання видання заявила, що "Цемах залишається обвинуваченим у справі, яку Україна поки не закрила. Відповідно до чинного законодавства він може свідчити по відеозв'язку, або приїжджати для свідчень до суду, а потім повертатися в Росію".

"Про вимогу Нідерландів щодо його видачі мені невідомо, з цим питанням слід звертатися в Генпрокуратуру", – підкреслила Москалькова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Справа в тому, що 30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін зажадав видачі на обмін саме Володимира Цемаха.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі На Донбасі збитий Boeing-777 Обмін полоненими
Особи
Володимир Цемах Марія Захарова
Місце
Росія
Теги
обмін війна новини Боїнг МН17
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Andreev Nikolai
Andreev Nikolai
Цемах - это потенциальный покойник. Обосравшийся ватник должен умереть за Россиюшку. Это закон курятника.
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Жуков Виталий
Жуков Виталий
Andreev Nikolai, Когда Сенцова посадите?Террорист обязан сидеть в тюрьме!!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Andreev Россия тебе имя дала,но ты продажная тварь
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
А где ссылка на "требование"? Голландия ничего не может требовать, запрос только может подать, с коим её какелы уже прокатили.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вообще то это называется запрос на экстрадицию! А вот что такое " потребовала выдать " с точки зрения международного права ни кому не известно!
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