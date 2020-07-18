Гола і з 'магічним' браслетом: у готелі Москви знайшли мертвою відомого екстрасенса

У центрі Москви (Росія) в готелі "Петро І" 18 липня знайшли тіло психіатрині, судово-психіатричної експертки, сексологині та екстрасенса Анни Амбарцумян.

Про це повідомляє "РЕН ТВ" з посиланням на джерело в правоохоронних органах. Тіло 26-річної дівчини в номері № 546 виявив начальник служби безпеки готелю. Після цього він звернувся в поліцію.

При огляді тіла загиблої експерти не виявили ознак насильницької смерті. Фахівцям належить встановити причини загибелі дівчини.

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

За інформацією видання, в номері поліцейські знайшли знеболюючі пігулки. За попередніми висновками експертів, смерть дівчини настала за п'ять годин до того, як охорона виявила тіло.

Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті дівчини стало передозування наркотиками.

Крім того, Telegram-канал Mash пише, що перед смертю Амбарцумян скаржилася, що її переслідують і погрожують колектори.

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

За словами екстрасенса, знайома позичила гроші і вказала її (Анну) як довірену особу. У результаті дівчині регулярно стали слати смс з погрозами. Жила вона одна і дуже боялася, що колектори могли дізнатися її адресу і чекати біля будинку. Адвокат радив звернутися в поліцію.

Відзначимо, дівчина виступала в якості експерта на ток-шоу на телебаченні, а також вела блог у соціальній мережі Instagram, підписниками якого є 367 тис. осіб. Також Амбарцумян називала себе екстрасенсом.

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

Анна Амбарцумян Instagram / annaambqueen7

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Махачкалі (Росія) в готельному номері знайшли мертвим радника голови уряду Республіки Дагестан Андрія Афоніня.