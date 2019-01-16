Несколько необычная история произошла с обсуждением предыдущего поста. Так получилось, что его центральная тема (навеянная недавно обнародованными документами) – неограниченность президентской власти в России и возможные механизмы по предотвращению ее узурпации– осталась, на взгляд автора данных строк, без заслуживающего ее внимания со стороны уважаемых комментаторов, увлекшихся прежде всего другими темами.

Неоднократные попытки, предпринимавшиеся в ходе дискуссии, вернуть внимание сообщества к главной теме текста имели лишь ограниченный успех. В связи с этим предпринимаю также необычный для этого блога шаг, повторно размещая здесь вторую часть предыдущего поста, посвященную важнейшему российскому вопросу – институциональным мерам по ограничению президентской власти в России.

Главный политический вопрос, стоящий перед российским обществом – не только и не столько о конкретных лицах, оказывавшихся, оказывающихся, могущих оказаться в будущем на вершине государственной власти в стране, не только и не столько о том, кто именно придет на замену лица, занимающего этот пост, в 2024 году (или тогда, когда это произойдет).

Главный политический вопрос, остро нуждающийся в общенациональном обсуждении и оперативном решении, – вопрос о президентской власти в России. О ее природе. О ее границах и об их отсутствии. О характере отношений между президентской властью и обществом. Об изменении отношений между обществом и президентом. О регулярно порождаемых действиями президентской власти трагедиях и катастрофах. О том, что происходит с разными, поначалу (до прихода во власть), казалось бы, "нормальными" лицами (Б.Ельцин, А.Собчак, А.Чубайс, В.Юмашев, Т.Дьяченко, В.Путин, Д.Медведев) тогда, когда они оказываются на вершине государственной власти или же рядом с этой вершиной. О том, что неизбежно произойдет тогда, когда история рано или поздно совершит свой очередной поворот, и на вершине российской государственной власти появится новое "нормальное" лицо, появившееся там в результате либо ее мирной смены, либо переворота, либо революции. О том, что, если не изменить властные институты, мы будем вновь обречены на трагедии и катастрофы, обусловленные фактической неограниченностью высшей государственной власти, какая окажется в руках нового лица.

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Как ничто другое отечественная история показывает, что самое опасное в российской президентской власти – это ее неограниченность и неконтролируемость. Де-факто неограниченная власть предстает чудовищным злом, постоянно ввергающим страну в трагедии и катастрофы; исключительно опасным орудием, жертвой которого становятся сотни тысяч и миллионы людей – как на родине, так и в других странах. Перезревшим требованием в отношениях между российским обществом и властью становится предотвращение непрекращающейся узурпации государственной власти теми или иными лицами или группами лиц, оказавшимися рядом с ней. Важнейшей задачей общества выступает принципиальное ограничение власти государства, сокращение масштабов ее применения, обеспечение максимально осторожного пользования государственными инструментами независимо от того, в чьих руках они попадают.

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Накопленный исторический опыт напоминает, что для снижения вероятности узурпации государственной власти, для ограничения ущерба от ее использования, для минимизации катастрофических последствий от ее применения рекомендуется комплекс не раз опробованных институциональных инструментов. Среди них, в частности, есть такие:

- расширение числа выборщиков президента,

- расширение числа кандидатов в президенты,

- лишение определенных категорий лиц права оказываться на президентском посту,

- сокращение числа президентских сроков,

- сокращение длительности срока президентских полномочий,

- сокращение объема полномочий президента,

- заключение контракта кандидата в президенты с его выборщиками при жестких гарантиях его исполнения.

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Владимир Путин

1. Необходимость расширения числа выборщиков президента.

При М.Горбачеве произошло радикальное расширение числа выборщиков верховной власти, а при Б.Ельцине и В.Путине – еще более радикальное его сокращение.

В марте 1985 г. Михаила Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС избрало Политбюро в составе 19 членов. Утверждение его кандидатуры Пленумом ЦК КПСС носило формальный характер.

В марте 1990 г. Горбачев был избран Президентом СССР голосами 1329 человек на Съезде народных депутатов СССР.

В июне 1990 г. Борис Ельцин стал Председателем Верховного Совета РСФСР благодаря поддержке 535 депутатов Съезда народных депутатов РСФСР.

В июле 1991 г. Ельцин был избран Президентом России голосами 45,5 млн. избирателей, причем исход выборов до подведения их итогов был неизвестен.

В августе 1999 г. Владимира Путина Президентом России избрали (точнее: назначили) 3 человека (Б.Ельцин, В.Юмашев, Т.Дьяченко), затем этот выбор утвердила группа в составе не более 9 человек. Последующее голосование на т.н. президентских выборах в марте 2000 г. имело характер формального утверждения, поскольку их главный результат – победа Путина – была предрешена работой государственной и пропагандистской машин.

В декабре 2007 г. Дмитрия Медведева Президентом России избрал 1 (один) человек. Последующие т.н. выборные процедуры носили формальный характер, поскольку их главный результат был предрешен.

В сентябре 2011 г. В.Путина Президентом России избрал 1 (один) человек – сам Путин. Последующие процедуры носили формальный характер, поскольку их главный результат был предрешен.

В декабре 2017 г. процедура избрания (назначения) В.Путина одним избирателем (назначателем) В.Путиным была повторена.

Эволюцию избирательных процедур в России в последнюю четверть века можно суммировать следующим образом.

Уходивший Горбачев создал институт свободных выборов, пользуясь которым Ельцин смог быть избран голосами более чем 45 миллионов избирателей.

Уходивший Ельцин создал институт преемничества и, пользуясь им, назначил своего преемника Путина, максимум, тремя голосами.

Ныне находящийся на посту президента Путин, унаследовал от Ельцина институт преемничества, усовершенствовал его и, пользуясь им, назначил своего преемника (Путина) одним голосом – своим.

2. Расширение числа кандидатов в президенты.

Круг потенциальных кандидатов на высшую государственную должность в России в последние два десятилетия был чрезвычайно сужен. Реалистичными кандидатами на пост российского президента (в отличие от президентских выборов 1991 и 1996 гг.) стали исключительно члены очень узкого круга представителей высшей государственной бюрократии – действовавшие и бывшие премьеры и первые вице-премьеры (В.Черномырдин, А.Чубайс, С.Кириенко, С.Степашин, Е.Примаков, В.Путин, Д.Медведев).

3. Лишение определенных категорий лиц права стать президентом .

Действующие и бывшие сотрудники силовых (профессионально специализирующихся на применении насилия по отношению к согражданам) органов, включая спецслужбы, СССР и России не имеют права занимать высшие посты государственной власти в стране. Этот принцип устанавливается сейчас, как можно ранее, – с тем, чтобы лица, в настоящее время являющиеся действующими или бывшими сотрудниками силовых органов, включая спецслужбы, а также "юноши и девушки, обдумывающие свои будущие карьерные перспективы", не испытывали бы каких-либо иллюзий относительно возможности оказаться на вершине государственной власти так, как это получилось у лица, ныне занимающего эту должность. Шанс на оккупацию поста президента России сотрудником спецслужб в будущем более чем полностью использован В.Путиным, никогда более такой шанс выходцу из спецслужб предоставлен не будет.

4. Сокращение числа президентских сроков .

Драматические коллизии с интерпретациями термина "подряд", случайно попавшего в текст российской Конституции в части числа президентских сроков, имеют лишь один бесспорный вариант разрешения – изъятие этого слова из Конституции. Одновременно полностью исключается возможность повторного избрания одного и того же лица на президентский пост. Как показывает опыт, одного президентского срока вполне достаточно для реализации любым лицом своей предвыборной программы – при наличии таковой. Второй же срок, не говоря уже о любых последующих, оказывается слишком тяжким бременем как для лица, оказавшегося на вершине власти, так и для других граждан страны.

5. Сокращение длительности президентского срока.

Поскольку президентская работа сопровождается исключительно высокими физическими, психическими и прочими нагрузками на лицо, оказывающееся на этом посту (в случае В.Путина это признано им самим – "пахал как раб на галерах", в случае Б.Ельцина это привело к тяжелому сердечно-сосудистому заболеванию), то, как минимум, в общегуманных целях следует существенно сократить срок, в течение которого выдающиеся российские граждане могут быть подвергнуты столь тяжелым испытаниям и таким высоким рискам.

В Швейцарии, как известно, президент избирается на один год. Судя по уровню благосостояния швейцарских граждан, по качеству их жизни, по высочайшим показателям развития практически всех сфер общественной жизни, такое ограничение президентского срока нисколько не мешает, а, похоже, даже весьма способствует процветанию Швейцарии.

В Республике Рагуза (известной миллионам российских туристов под именем Дубровника) в течение пяти столетий ректор (глава республиканского правительства) избирался лишь на один месяц. Правда, он все же мог переизбираться на второй срок, но такое переизбрание не могло произойти ранее, чем через два года после завершения ректором своего предыдущего срока. Для предотвращения возможного заговора с целью захвата власти ректор мог покидать ректорский дворец и выходить в город только в сопровождении не менее двух представителей оппозиционных фракций, представленных в городском совете. Судя по невероятному богатству республики, выдающимся архитектурным памятникам города, включая его уникальные стены и башни, закономерно заслужившие Дубровнику славу "жемчужины Адриатики", жесткая система ограничения политической власти ректора принесла вполне осязаемые результаты.

Общенациональная дискуссия относительно того, насколько именно стОит сократить максимальный горизонт единственного срока президентской власти в России – до швейцарского или же до рагузского уровня – могла бы выявить господствующие в стране предпочтения. Весьма консервативный вариант в виде, например, двух-трехлетнего срока также можно было бы рассмотреть.

6. Сокращение объема президентских полномочий .

Этот пункт уже не вызывает больших общественных дискуссий. Перегрузка лица, занимающего президентский пост, его необъятными полномочиями стала предметом консенсуса среди специалистов по конституционному праву. Совершенно очевидно также, что президент в принципе не должен, как это оказалось записанным в нынешнем варианте российской Конституции, находиться над всеми тремя ветвями государственной власти и быть их арбитром.

7. Контракт кандидата в президенты со своими выборщиками и гарантии его исполнения.

Ни одно избрание президента в России в последние три десятилетия не обходилось без заключения очевидного (или предполагаемого) контракта между кандидатом и его выборщиками (избирателями). К сожалению, как в самих контрактах, заключавшихся ранее, так и в их исполнении обнаружились серьезные недостатки. Неписаный контракт 1991 г. между Б.Ельциным и российскими избирателями (в части его предвыборных обещаний) остался в целом невыполненным. Контракт 1999 г. между В.Путиным и назначившими его Б.Ельциным, В.Юмашевым, Т.Дьяченко, об обеспечении личной безопасности Б.Ельцина и членов его семьи, также как и контракт 2007 г. между В.Путиным и Д.Медведевым ("Мы с Дмитрием Анатольевичем договорились..."), хотя и безупречно исполняются сторонами, их заключившими, тем не менее являются неприемлемыми для граждан современной России.

Главные механизмы, обеспечивающие содержание, качество, соблюдение будущих контрактов между обществом и президентской властью, – это верховенство права, независимые от исполнительной ветви законодательная и судебные ветви государственной власти, развитая политическая система, включая политические партии, негосударственные и некоммерческие организации, мощное гражданское общество, независимые СМИ, федеративная система, органы муниципального представительства и управления. А также и многие другие элементы политико-правовой системы будущей свободной России.

У автора, естественно, нет иллюзий, что обозначенные выше семь базовых институциональных изменений будут завтра же внедрены в российскую жизнь. А политическая жизнь в стране, начиная с послезавтра, пойдет в строгом соответствии с этими правилами. Тем не менее содержательное обсуждение этих принципов, их уточнение и регулярное публичное воспроизведение на дискуссионных площадках могли бы способствовать их постепенному восприятию российским обществом в качестве совершенно естественных, их последовательному закреплению в базовых правилах общественно-политической морали, а также их воплощению со временем в национальных правовых нормах, включая и конституционные.

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