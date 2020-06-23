Большой фильм про великого Путина и его статья для западной прессы вышли совсем не для того, чтобы потешить самолюбие одного диктатора. И если филь, конечно, больше пропаганда для внутреннего потребления перед голосованием за изменения в Коснтитуцию РФ, то текст - для внешнего потребителя.

Фактически это даже не программа действий Кремля на ближайшие годы или десятилетия. Это диагноз. Полная выписа из медкарты о том, что варится в голове у Путина. И именно на этой основе будет строиться внешняя политика Кремля.

Что хорошего можно увидеть в статье Путина? Он не очень умный. Мягко говоря, не очень умный. А поскольку статью писал "коллективный Путин", то же самое можно сказать о его ближайшем окружении и советниках. Они так и не поняли, что происходит в Украине, не говоря уже - почему так происходит. То есть вся их логика будет кривой, как и раньше, что резко снижает ее эффективность. Из плохого - он не успокоится. Нет никаких планов вернуть оккупированные территории в обмен на возвращение за большой стол к серьезным людям и снятие санкций. Планы совсем другие. И совершенно прав Тарас Березовец - дело может придти к большой войне. С высокой долей вероятности.

Я кратко по ключевым для нас пунктам пройдусь, чтобы не терять много времени. Начнем с того, что про Украину Путин врет. Врет настолько нагло и прямолинейно, что пора звать психиатров. Сегодня он уже реально верит, что Крым всегда принадлежал России. А Украина прихватила его, когда выходила из СССР совершенно незаконно. И народ в Крыму демократично вернулся в РФ. Видимо, Путин забыл про зеленых человечков без знаков различия, которые во всем мире вне закона? Им так стыдно было иметь российские эмблемы на шевронах? Понимаю - служить России действительно стыдно даже таким. Или Путин забыл свою идею пускать перед военными женщин и детей и "Пусть украинцы попробуют стрелять..." серьезно, забыл? Понятный психологический процесс - собственную трусость и подлость всегда хочется вычеркнуть из памяти. Главное, общий контур он обозначил ясно. Бывшие республики вышли из состава СССР без процедуры. И прихватили с собой российские территории и ресурсы. Что за ресурсы? Месторождения? Предприятия? Инфраструктуру в виде ГТС и железных дорог?

Понятно, что это бред, но Путин обозначил это в качестве основания для претензий к соседям. Территориальных и экономических. Имеющий уши да услышит. Именно услышит, а не развесит - это очень разные процессы. Так что возвращать Крым никто не собирается и даже о компенсации (предлагался неофициально и такой лайт-вариант) речь не идет. И из ОРДЛО российские войска и администрация не уйдет.

Более того, в списке приоритетных задач возвращение контроля в новом миропорядке над всеми республиками бывшего СССР. В первую очередь это Украина, следом сразу Беларусь и страны Балтии. Между строк это читается совершенно ясно. И теперь мы переходим к глупости Путина и его советников. Той глупости, которая стала для них причиной поражения в 2004 году, в 2013, а потом и в 2014. Судя по всему - никаких выводов в Кремле не сделали. Флюгер их логики приколочен намертво и ветер должен обреченно дуть в указанном направлении. А если реальность не совпадает с их верованиями - тем хуже для реальности. Итак, главная ошибка Путина в том, что он категорически не верит в сопротивление украинского народа оккупации. До сих пор.

Можете смеяться и сами в такую тупость лидера соседней страны не верить, но это факт. Путин говорит, что с украинским народом никаких конфликтов нет. Украинский народ - братский. Его слова. То есть можно оккупировать Крым и Донбасс, убить более десяти тысяч человек, два миллиона сделать беженцами и продолжать верить, что с украинским народом конфликта нет и тут никто на Россию не обижается. Как по мне это клиника. То есть Путин в своей статье вполне серьезно говорит, что конфликт есть только с руководством Украины, а не с народом! И он, судя по всему, реально в это верит. То есть в 2004 у него был явный конфликт с Ющенко. И с Верховной Радой. Потом пришел Янукович, с которым конфликтов не было, но... украинский народ при попытке сближения с РФ Януковича просто выгнал пинками в Ростов. И никто его не защищал.

Потом у Кремля был конфликт с Яценюком, аваковым и Турчиновым - которые не выбрали капитуляцию, а возглавили сопротивление агрессии. Тысячи добровольцев и волонтеров Путин, надо полагать, вообще не заметил. Потом был конфликт с Порошенко. Хотя, я уверен, Фирташ что-то там наобещал Кремлю в 2014 году. От Порошенко избавились, пришел Зеленский. И что в результате? Ни прямых переговоров с ОРДЛО, ни воды в Крым. Наоборот - Зеленский заявляет, что СССР делит вину за Вторую Мировую с Германией и призывает Запад усилить санкции в отношении РФ. За что получает травлю во всех лояльных Кремлю медиа, ругательные письма на годовщину инаугурации из Москвы и обвинение в национализме и дружбе с радикалами. Надо полагать - это тоже уже конфликт. То есть Путину даже в голову не приходит, почему в Украине уже несколько раз радикально поменялась власть - а конфликт остается. Что дело не в руководстве, а в целом в отношениях украинцев к агрессору. Не доходит. Я вообще не уверен, может ли человек в таком возрасте и на такой должности чему-то научиться и признать ошибки. Очень сомневаюсь. и это отчасти - наша проблема тоже...

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