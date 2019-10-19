Патріарх Кирило порівняв аборти з язичництвом: у чому суть

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило порівняв аборти з язичницькими жертвопринесеннями.

Він різко розкритикував штучне переривання вагітності під час виступу на Всесвітньому російському народному соборі (ВРНС), передає 360tv. Вибір між кількістю дітей і якістю їх життя церковник назвав помилковим.

"Для людей нашого часу це виглядає абсолютно жахливо, але хіба не схожою логікою керуються родичі, що умовляють жінку зробити аборт заради кар'єри?" – сказав предстоятель РПЦ.

Глава РПЦ наголосив, що "першим серед прав людини є право людини на життя, і скасування цього права перекреслює або робить безглуздими всі інші права".

Він визнав, що люди, які відмовилися від народження дітей, дійсно живуть багатше, але засумнівався в тому, що це робить їх щасливішими.

"Ми закликаємо відстоювати це основоположне право на життя з моменту зачаття і право народження. І коли сім'я будує життєві плани, і коли держава виробляє довгострокову стратегію, ми закликаємо при порівнянні з усіма іншими правами... віддавати пріоритет праву на життя", – сказав він.

Відзначимо, в 2019 році ВРНС присвячений темі збереження народу Російської Федерації.

Патріарх Кирило Офіційний сайт РПЦ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні патріарх Кирило зробив скандальну заяву про Православну церкву України, назвавши її розкольницьким угрупованням.

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