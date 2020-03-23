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23 березня • оновлено в 10:32
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Глава РПЦ Кирил назвав пандемію коронавірусу "милістю Божою"

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Глава РПЦ, патріарх Кирил назвав коронавірус "милістю Божою", заявивши, що поширення в світі пандемії допоможе людям усвідомити крихкість цивілізації і підштовхне їх до віри у Всевишнього.

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З таким висловлюванням він звернувся під час проповіді. Про це повідомляють РИА Новости.

"Тут виникає можливість подумати не тільки про гнів Божий, як це було в історії, але, найімовірніше, про милість Божу", – сказав російський священнослужитель.

Патріарх Кирил назвав коронавірус "милістю Божою"

Патріарх Кирил назвав коронавірус "милістю Божою"

За його словами, так Всевишній закликає "самовпевнену технологічну цивілізацію", яка вважає, що їй усе доступно і можливо, оцінити свої можливості.

"Щоб ми, не втрачаючи духовного оптимізму, розуміли, що треба всім Бог", – ще раз підкреслив глава РПЦ.

Водночас наголошується, що раніше патріарх також затвердив спеціальні тексти нових молитов, які були створені у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції. Цікаво, що в цих текстах пандемію називають "шкідливою пошестю".

Текст молитви від РПЦ

Текст молитви від РПЦ

vesma.today

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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Махно Володимир
Махно Володимир
КИРИЛЛ ПИТОР ВАТНЫЙ! надеюсь ты заразишься вирусом и покажешь как молитва вылечит тебя, всему миру!
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