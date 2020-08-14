Глава МОЗ РФ розповів про "проривну" вакцину від COVID-19: потрібні подальші дослідження

Міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко заявив, що перша партія російської вакцини від коронавірусу буде готова вже в цьому місяці. Разом з тим, за його словами, щодо неї потрібно провести подальші клінічні дослідження.

За словами Мурашко, результати доклінічних і клінічних досліджень вакцини будуть опубліковані найближчим часом, передає telegram-канал Lifeshot (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Потрібно більше даних отримати з досліджень. Клінічні дослідження триватимуть. Вакцина випущена на платформі, на якій вже зроблено шість продуктів", – сказав він.

За словами Мурашко, виробництво вакцини вже почалося.

"Ми поки нічого не продаємо. Дзвінків йде дуже багато. Ми в першу чергу повинні напрацювати внутрішній ринок. Першу вакцину отримають в цьому місяці. Так, ми плануємо відправити її в усі регіони. Зараз виробництво почалося вже", – сказав він, додавши, що першими вакцину отримають люди з групи ризику, а також ті, хто будуть працювати з пацієнтами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу російською вакциною. Так він оголосив про реєстрацію першого в світі препарату від COVID-19, який, за його словами, ефективний і формує стійкий імунітет до вірусу.

У той же час радник американського президента Келліенн Конуей заявила, що російська вакцина від коронавірусу пройшла дуже мало клінічних тестів, а її схвалення без заключної, третьої, фази випробувань – безвідповідальний крок.