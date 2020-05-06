Міністр культури Росії Ольга Любимова заразилася коронавірусом COVID-19.

Про це розповіла прессекретарка чиновниці Анна Усачова, передає "РБК". За її словами, хвороба Любимової проходить у легкій формі, вона перебуває на самоізаляціі.

"Результати тесту на COVID-19 позитивні, міністерка уже тривалий час перебуває вдома, проводить робочі наради в режимі відеоконференції, бере участь у зустрічах і переговорах в онлайн форматах. Хвороба протікає в легкій формі, про госпіталізацію мови не йде", – сказала Усачова.

russian.rt.com

Відзначимо, цієї вже третій випадок захворювання в уряді Росії. Раніше коронавірус виявили у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. Також міністр будівництва і житлово-комунального господарства Російської Федерації Володимир Якушев заразився COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першого заступника міністра транспорту Російської Федерації Інокентія Алафінова виявили коронавірус СOVID-19.