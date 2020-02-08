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9 лютого • оновлено в 03:13
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"Гітлер воював на радянській нафті": історик викрив історичний міф Путіна

16.8т
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Історик Ярослав Грицак заявив про те, що одним з підтверджень того, що на початку Другої світової війни Радянський Союз воював на боці нацистської Німеччини, є той факт, хто "Німеччина воювала на радянській нафті".

З цієї причини в 1940 році "Англія і Франція розробляли план нанесення авіаударів по нафтових родовищах в Баку". Про це він сказав в блозі OBOZREVATEL.

Йшлося про операцію Pike. На початку 1940 року військове керівництво двох країн займалося вирішенням проблеми поставок нафти з Радянського Союзу до Німеччини. У квітні 1940 року, коли Радянський Союз заявив про нейтралітет, сторони відмовилися від реалізації плану.

Володимир Путін

Володимир Путін

За словами історика, "найбільша фальсифікація" президента Росії Володимира Путіна, який намагається переписати історію Другої світової війни, полягає в запереченні того, що "в 1939-1941 роках була окупація, військова окупація". "І це не просто красиві слова – це те, що підтверджується статистикою. Статистика жертв на територіях, розташованих між Балтійським і Чорним морем, просто фантастично величезна", – підкреслив він.

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Зокрема, Грицак навів дані дослідження польського історика Яна Томаша Гросса, згідно з яким "в 1939-41 роках кількість жертв під радянською окупацією в 3-4 рази перевищувала кількість жертв під німецькою окупацією".

Як писав OBOZREVATEL:

  • На своїй прес-конференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію".

  • Президент Франції Еммануель Макрон виступив проти спроб президента Росії Володимира Путіна сфальсифікувати історію Другої світової війни.

  • Раніше на історичні звинувачення Путіна різко відреагувала Польща.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Друга світова війна Ексклюзив
Особи
Ярослав Грицак Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Історія
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Комментарии на сайте не модерированы
Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
Я вообще не понимаю, о какой "великой" победе может идти речь, если говорят о 2-й мировой. Воевали 2 античеловеческих людоедских режима под руководством сумасшедших маньяков Сталина и Гитлера. Я бы еще понял, если бы этой победой гордились англичане или американцы, им хоть было что терять: западный образ жизни, процветание, уважение прав человека и собственности. А Восточной Европе-то что? Решать кто тебя убьет: Франкенштейн или Чикатило?
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Шакалы" дорвавшиеся до власти в украине, россии и во многих постсоветских странах , как надо ненавидеть жизнь и достижения своих родителей и предков , прикрываясь красивыми лозунгами о демократии стравливать свои народы и держать их в нищете,отправляя своих отпрысков на загнивающий запад.Сдохните вы и ваше семя.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Иося - Адику нефть, зерно эшелонами, олово, бокситы, текстиль, хлопок, вольфрам, сою, жиры. А он (Адик) лукавый, презлым заплатил за предобрейшее!
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ш. Олег, Прикинь, с 2001 выписываю "Украинский исторический журнал".
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Ш. Олег
Ш. Олег
Одиозный Сергей, а Вы в курсе, что СССР получил от Германии за 1939-1941 гг.?
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