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"Гірше, ніж концтабір!" У Росії онкохворих дітей заражали смертельною хворобою

2.3т Читати матеріал російською

У Росії вибухнув гучний скандал через історію з зараженням онкохворих дітей гепатитом С.

Як повідомляє ВВС, трагічні випадки відбувалися довгий час в одній з лікарень Благовещенська. На даний момент ведеться кримінальна справа, де потерпілими визнано понад сто осіб.

Відзначається, що в якості основної версії інфікування дітей слідство розглядає "використання нестерильних медичних інструментів" і витратних матеріалів.

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Батьки, які лежали у відділенні зі своїми дітьми, а також самі діти, з тих пір встигли стати повнолітніми, розповіли, що в різні роки спостерігали речі, які вони вважають порушенням санітарних правил. Наприклад, медперсонал не міняв гумові рукавички.

"Вона їх просто протирала: спиртова ватка була, людей шість стоїть, вона протре рукавички, і в цих же рукавичах далі. Я бачила кров на лотках. Не те що калюжа прямо, звичайно, а кров, яку ваточкой намагалися стерти і до кінця не стерли", – розповіла одна з постраждалих.

Перші інформація про зараження гепатитом стала з'являтися ще в 2012 році. Мама одного із заражених дітей написала заяву в Росспоживнадзор з вимогою знайти джерело інфікування її дочки. Після перевірки з'ясувалося, що гепатитом С виявилися хворі дві палатні медсестри і відразу 25 дітей, які лежали в онкогематології.

Лікарня в Росії

Лікарня в Росії

moe-online.ru

Також одна з матерів хворої дитини згадала, що під час перебування у відділенні "думала, що це в'язниця". У 2014 році жінка влаштувалася працювати в виправну колонію під Благовіщенськом. "Так я зрозуміла, що в'язниця – це піонерський табір, а у нас просто концтабір був", – іронізувала вона.

Комісія вирішила, що "не виключена можливість зараження в онкогематологічному відділенні". Але при цьому, для матері написала заяву, єдиним підсумком розслідування стало, що при наступних зверненнях до лікарні її регулярно доводили до сліз: "Мати звинувачували, на матір огризались, вона кожен раз йшла туди з тремтячими руками, як на гільйотину".

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У звіті Генеральної прокуратури Росії говорилося, що лікарнею "не дотримуються терміни обстеження на вірусний гепатит", "не дотримуються нормативні вимоги щодо профілактики вірусного гепатиту С", а також "не провадиться внутрішній контроль якості та безпеки медичної діяльності в частині контролю з питання діагностики та розслідування випадків інфікування гепатитом С дітей онкогематологічного відділення ".

Батьки почали масово скаржитися в держоргани, і вимагають через суд моральної компенсації.

"У дітей повсюдно проблеми соціального характеру: до дітей не приходять на день народження, в школі відверто гноблять. Про стрес, який отримують в цій ситуації батьки, говорити не доводиться", – повідомляли потерпілі.

На даний момент потерпілих уже понад сто осіб, стверджують в Слідчому комітеті РФ, але за підрахунками батьків, число інфікованих дітей може перевалити за півтори сотні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Благовєщенську (Росія) мінімум 26 дітей заразилися гепатитом С після медичних процедур.

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Місце
Росія Благовєщенськ
Теги
Росія діти онкологія хвороба
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