Гіркіна "взяли на лазерний приціл" в московському кінотеатрі через маску. Фото та відео

Колишнього ватажка терористичного формування "ДНР" Ігоря Гіркін (Стрєлкова) помітили в одному з московських кінотеатрів.

Незважаючи на карантинні обмеження, він з'явився без маски. Через це співробітниця кінотеатру початку світити в обличчя терористу лазерною указкою. Відповідне відео в Twitter опублікувала користувач під ніком "штейн" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Гіркіна за допомогою лазера спробували змусити надіти маску. Twitter "штейн"

Протягом декількох секунд ролика, поки Гіркіну світили лазером в обличчя, він сидів повністю нерухомо і навіть не кліпав.

Twitter "штейн".

Користувачі в соцмережах бурхливо відреагували на відео. Один з них написав, що не можна світити лазером в очі, на що отримав відповідь: "Електричний стілець теж нікому не приносить користі, проте його прописують окремим особистостям".

Реакція мережі на Гиркин і лазер.

Реакція мережі на Гиркин і лазер.

Реакція мережі на Гиркин і лазер.

Нагадаємо, що Гіркін є одним з підозрюваних у справі збитого Boeing-777 на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 людей, всі вони загинули.