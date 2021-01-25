Гіркін зізнався в підготовці "російської весни" на Донбасі та в Одесі

Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що сам став ініціатором проросійських протестів (операція "російська весна") в Одесі та на Донбасі України, починаючи з березня 2014 року.

За задумом окупантів, все повинно було ропочатися 1 травня. Такими одкровеннями він поділився в інтерв'ю російському адвокату Івану Миронову, запис якого доступний на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Потрібно було терміново висуватися і робити те, що я вмію і вважав за можливе зробити: не дати задавити російський рух Донбасу", – зізнався терорист.

За його словами, це була його ідея, з міркувань, що "російська весна", яку він готував на Донбасі та в Одесі з Аксьоновим (глава окупаційної адміністрації Криму. – Ред.), коли був його так званим помічником з безпеки, "ось-ось може бути пригнічена".

"Захлинеться дуже швидко і досить жорстко. Оскільки вона уже почалася, до того ж завчасно – у нас контрольна дата була 1 травня", – заявив він.

Гіркін зазначив, що зі своїми прихильниками мав на меті протриматися до моменту, коли Росія "відкрито б вступила у конфлікт, і слідом за Донбасом інші українські міста були б захоплені під її крило

"Потрібно було дочекатися, поки Російська Федерація не візьме на себе відповідальність за населення. Водночас плани у мене, звичайно ж, були ширші. Я думав, що слідом за Донбасом, за принципом кісточок доміно, піде вся "Новоросія" – від Харкова до Одеси. Всі передумови до цього були, але не вистачало ключової кнопки, яку побоялися натиснути в Кремлі", – висловився Гіркін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екснародний депутат Партії регіонів Олег Царьов визнав, що він починав "російську весну" на Донбасі разом із радником президента Росії Сергієм Глазьєвим (2012-2019 рр.).