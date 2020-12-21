Гіркін запропонував возити у Чорне море айсберги для водопостачання Криму

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що проблему з водопостачанням окупованого Росією Криму можна вирішити за допомогою льодів Антарктиди.

Свою "приголомшливу ідею" він запропонував у пості в одній із заборонених в Україні соцмереж. За його словами, в подальшому айсберги можна буде зробити "самохідними".

"На південному континенті (в Антарктиді) зосереджена значна частина світових запасів прісної води, які точно не використовуються. Якщо відколоти від антарктичного шельфу пристойного розміру айсберг (а краще – не один) і відбуксирувати його у Чорне море (наприклад – через море Червоне, де так вдало будується нова військово-морська база) – то можна швидко вирішити проблеми з водою на кілька років вперед", – цитує його " Росбалт".

На думку Гіркіна, якщо такий маршрут зробити регулярним, то "Крим можна забезпечити водою століттями".

Надалі він запропонував зробити ці айсберги "самохідними" – "оснащувати системами двигунів, сховищами пального і екіпажами", а відколювати відповідні шматки льоду за допомогою ударів військових літаків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму істотно зменшилася найглибше водосховище півострова – Ізобільненське, яке розташоване в селі Корбек (Ізобільне, Велика Алушта).

Нагадаємо, що в Криму склалася катастрофічна ситуація з водою. На думку багатьох експертів, до цього призвело те, що окупанти використовують її для військових цілей.