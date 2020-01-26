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26 січня • оновлено в 14:51
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Гіркін і Ко раптово збунтувалися проти Путіна: в чому справа

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У Москві під Адміністрацією президента Володимира Путіна в суботу, 25 січня, активісти влаштували протест із вимогою провести референдум щодо поправок до Конституції.

В акції взяли участь представники російських лівих сил – "Левого Фронта", "Другой России", руху "Новороссия" і інших. Про це пише "Новая газета" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на Старій площі помітили лідера "Левого Фронта" Сергія Удальцова, його соратника Леоніда Развозжаева, лідера "Новороссии", колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) і полковника ГРУ у відставці, який звільнився в минулому році з колонії, Володимира Квачкова.

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Гіркін і активісти вийшли на протест проти Путіна

Гіркін і активісти вийшли на протест проти Путіна

Facebook Сергія Удальцова

ЗМІ оцінили число присутніх в сто осіб, організатори ж заявили про 500 учасників. Вони подали звернення до Путіна. У ньому були вимоги скликати перед прийняттям поправок Конституційні збори і винести на голосування кожну поправку окремо, а не "пакетом".

Гіркін і активісти вийшли на протест проти Путіна

Гіркін і активісти вийшли на протест проти Путіна

Facebook Сергія Удальцова

Гіркін і активісти вийшли на протест проти Путіна

Гіркін і активісти вийшли на протест проти Путіна

Нова газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній командир терористів "ДНР" на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) почав розводити в мережі паніку, стверджуючи, що ті можуть бути розгромлені на Донбасі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин решил изменить Конституцию в части того, что будущий президент должен 25 лет жить в России, не иметь иностранного гражданства и вида на жительство. -А где пункт о том, что он должен использовать отечественный ботокс?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Дожили эрефовцы - уже гиркин организует Майданы. Шото у путина пошло "не так". Или это очередная многоходовочка?
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Александрович Валера
Александрович Валера
Демократия
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