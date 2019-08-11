"Геть царя?" Помічений показовий нюанс у масштабному протесті в Москві

Масштабний мітинг опозиції, який пройшов 10 серпня в Москві, показав, що росіяни можуть самоорганізуватися в боротьбі проти диктатури і нарешті змінити гасло з "Геть царя!" на "Геть самодержавство!"
Таку думку висловив у своєму Facebook російський опозиційний політик і бізнесмен Михайло Ходорковський.
Він виступив на підтримку протестуючих і помітив, що місця на трибуні замість "політичних пенсіонерів" посіли свіжі обличчя, готові до змін.
Мітинг у Москві
Twitter kvamdoctor
"Головне досягнення минулого дня і всієї до нього підготовки – саме демонстрація громадянським суспільством, що воно здатне справлятися з самоорганізацією без звичних лідерів і навпаки висувати відразу безліч нових облич в якості своїх представників", – зазначив Ходорковський.
"Така здатність до самоорганізації дає мені впевненість, що гасло "Геть царя!" нарешті, через 500 років, буде заміщений гаслом "Геть самодержавство!". Причому не тільки на плакатах, а й в головах", – продовжив він.
Політик пообіцяв і надалі підтримувати ініціативи російського суспільства.
"Росія буде вільною!" – резюмував Ходорковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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