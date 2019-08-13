Не успели утихнуть взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае под Ачинском, как рвануло в Архангельской области и не по детски – ядерный реактор в "гипер-пупер-звуковой" ракете Буревестник.

Той самой, которая благополучно накрылась медным тазом во время испытаний в Баренцевом море год назад после того, как самый великий полководец всех времен и народ Володя Путин объявил на весь мир в 2018: "Да, мы их всех в бараний рог, мы им покажем "кузькину мать"!, у нас "9 ахов" будет и вы подсчитайте – сколько будет лететь наша ракета от Земли до Луны и обратно на Америку" (если не промахнется!).

Новини ФСБ готовится к выносу Путина из Кремля

Володя, показывая всему мало уважаемому Федеральному Собранию идиотов мультик с никем не уязвимой ракетой XY ее знает или всем им 3,14 *, забыл сказать, что военный бюджет у России 46 миллиардов долларов, тогда как в Соединенных Штатах – 700! А со всеми странами НАТО он превышает один триллион. Путин реально с дубу свалился, решив, что 33 "гениальных" отморозка работая в три смены двумя руками за одну зарплату смогут "догнать и перегнать Америку" лишь потому, что кэгэбешный патриарх Кирилл благословил их на ратный подвиг.

Если мы приложим к этому списку взорвавшийся "Лошарик", похоронивший надежду кремлевских старцев на доминировании в морской пучине, взрыв 3 июня в Дзержинске и еще много-много других всяких взрывов, прогремевших в России, то мы поймем, что взрывы это не тот путь, который приведет Россию в светлое будущее. Скорее, этот путь приведет ее в пещерное настоящее. В стране, где пятая часть населения живет за чертой бедности, соревноваться в вооружении могут только А) недоумки, В) негодяи, С) не от мира сего. Самый большой взрыв, однако, произошел не на полигонах и складах, а на улицах Москвы, где жители решили показать власти, что они не пустое место и их мнение что-то значит. Пока их мало. Только все большое начинается с невинных протестов и прогулок. Сегодня они кричат ОМОНу и Росгвардии: "позор", завтра будут кричать: "фашисты". Это начнет доходить до последних мозговых извилин тех, тех украл всю страну и не хочет получить пожизненный тюремный срок после революции.

Что мы имеем, применительно к Украине: Есть Путин – есть война и Крым российский. Нет Путина – нет войны и Крым в составе Украины. Кто будет "топить" за Путина в Европе и Америке, если в России продолжатся взрывы как на ядерных полигонах, так и на улицах ее городов? Кому нужна страна, где все взрывается если не ежедневно, то постоянно и с риском заразить всю Западную Европу радиоактивными изотопами? С уходом Трампа, Меркель и Макрона из политики для Кремля и Путина настанут трудные денечки. Загнанная в угол крыса может кусаться? Может, если остались зубы. Этих зубов у Кремля все меньше и меньше. Как мною ранее говорилось – состояние боеготовности российских МБР (межконтинентальных баллистических ракет) оставляет желать лучшего, стратегической дальней авиации у России практически нет – весь мир смеется над "динозаврами" ТУ-95М, увидевших небо в 1952 году, морской флот России потерял за последнее десятилетие 8 АПЛ. Самое удивительное в том, что блефуя о несуществующем наступательном вооружении, Путин "забыл" сказать главное, - у Росси нет НИ одного спутника раннего предупреждения старта американских МБР!! Это значит что? Этот значит, что когда американские Минитмены появятся (однако доктрина Пентагона не позволяет наносить превентивный ядерный удар) над Россией, то поздно будет одевать штаны и бежать в бомбоубежище, а не то, что жать на кнопки. Забудьте о системе возмездия "мертвая рука", она будет мертвее, чем жители Ново-Огарево.

Тут мы имеет тот классический случай, как у Николая Островского: "Не в свои сани не садись". Все, что говорится с трибун Кремля и МИД России, рассчитано на своих "патриотов" с полным отсутствием какого –либо понимания технологий и бюджета. Ни одна страна G7 не воспринимает сегодня заявления Путина и Лаврова серьезно. Именно из этого и следует исходить новому украинскому руководству.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.