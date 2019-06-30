Именно так подумал бы один из персонажей бессмертного романа Булгакова "Мастер и Маргарита" финдиректор Римский о президенте России Владимире Путине, если бы с ним встретился. Еще бы!

Благодаря Путину и его советникам весь мир узнал, что А) первой столицей России был Бахчисарай. Именно оттуда вышел русский мир, поэтому Крым является исконной российской территорией, Б) между ОРДЛО и Украиной идет партизанская война, где все "партизаны" и террористы ОРДЛО покупают танки и Грады в военторгах России, В) малазийский Боинг сбил украинский летчик на "кукурузнике" в отместку за отказ в голландской визе. Он разогнал АН-2 до сверхзвуковой скорости и выпустил всю обойму по Боингу из пулемета.

Владимир Путин

Так жить больше нельзя! "Палата № 6" писалась Чеховым очень давно и вдруг мы обнаруживаем ее сегодня в Кремле. Есть ли в мире психиатры, способные этих пациентов вылечить? Похоже, нет. Поскольку такая же палата оказалась и в Белом доме. Мир начал потихоньку сходить с ума. Об этом писал еще Шекспир, однако это стало понятно лишь совсем недавно. Когда президент Соединенных Штатов ласково похлопывает по плечу и жмет руку крестному отцу российской мафии Володьке Путину, который не брезгует торговлей кокаином, то, что можно сказать о демократии в Америке? Она в угаре. Нечто похожее мы видим в поведении президента Франции Макрона и канцлера Германии Меркель по отношению к Путину, "а Васька (Путин) слушает, да ест".

Сегодня проблема с Донбассом очень напоминает другую басню дедушки Крылова – Лебедь, Рак и Щука. Россия тянет в одну строну, Украина в другую, Запад – в третью. Бесконечно так продолжаться не может. Сдается, что многие политики на Западе стали придерживаться древней восточной мудрости и выжидательной позиции – либо ишак издохнет, либо шах помрет. Либо Путин испарится в результате воздействия неведомых сил, либо Трамп канет в лету после всех его похождений и скандалов, либо что-то еще произойдет самим собой. Торговать с жуликом, который тебя обокрал, или с агрессором, который отхватил часть твоей территории, может быть и можно, только очень опасно. Европа хотя и понимает все рецидивы подобной политики, однако менять их не хочет из очень меркантильных соображений. Напомню тем, кто либо подзабыл, либо не знал предысторию Великой Отечественной. Последний эшелон с рудой из Советского Союза в Германию ушел 20 июня 1949 года.

Новини Синдром Обамы преследует Трампа

Помимо того, что Путин не отбрасывает тени, он оказывается еще и параноиком, который ходит на международные приемы со своей кружкой. Не удивлюсь, если после Осаки мы увидим его с собственной кружкой и тарелкой на других зарубежных мероприятиях. Тут можно его успокоить – "дама с косой" придет совсем не оттуда, откуда он ее ожидает. Российский император Павел I боялся всего, что было связано с Францией после Великой Французской революции. Запрещались книги из Франции, одежда и любое упоминание об этой стране. Помимо этого в него вселился навязчивый страх отравления. Павла I задушили шарфом в его спальне собственные гвардейцы.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.