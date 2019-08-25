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Герман Обухів
Герман Обухів
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Всі статті автора

Империя сходит с орбиты

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Взлетевшая 22 августа "супер – пупер" ракета-носитель "Союз-2.1а" в связке с "Союз МС-14" так и не смогла пристыковаться с МКС. Это обычная ситуация для "Роскосмоса", однако тревожная для МКС.

Причина проблемы — неисправность усилителя системы автоматической стыковки " Курс-НА" производства Ижевского радиозавода. Автоматически включили дублера, но и там оказались проблемы. Следующая попытка стыковки — в понедельник 26 августа. Если не получится пристыковать Союз МС-14 к МКС, то его затопят и тогда робот Федор превратится в аргонавта на дне Тихого океана. Печально, конечно, только это не 1961 год триумфа Гагарина. В то время не такими темпами воровали деньги из госбюджета и не покупали виллы в Испании.

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Пока экипажи отправляются на МКС с помощью ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась только одна такая ракета. Американцы уже отказались использовать российский "космический флот" для запуска на орбиту своих астронавтов.

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Какие новости мы можем услышать еще из Кремля? Не знаю.

Возможно, там решат осваивать Млечный путь, чтобы добывать из него молоко. Или что-нибудь из области не научной фантастики – как из вакуума делать деньги? Посмотрим. Сегодня Кремль на пороге новых свершений.

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Герман Обухів Герман Обухів
Місце
Росія
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Николаев Олег
Николаев Олег
Держал три дня статью в закладках. Всё, сегодня перестыковали успешно. Не молчи, автор, расскажи про это украинцам.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
На окраине ко дню незаможности испытали космическую ракету. Испытания показали, что все нормально, как не летала 28 лет, так и не летает - стабильность, ёпт.
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Батонов Иван
Батонов Иван
Эта ветка комментариев свидетельство рагульской тупости. Идите лучше кавуны маринуйте, кастрюленавты млин.
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