Утром выходного дня в самом центре Москвы у выхода из метро стоял некто Устинов, молодой человек неприметно приятной наружности. Он был занят своим мобильником и не смотрел по сторонам. И тут на него набросились похожие на робокопов амбалы в черных доспехах, шлемах и масках. Амбалы повалили Устинова на асфальт, отходили дубинами и поволокли в околоток.

Где он с изумлением узнал, что "мешал проходу граждан", оказал сопротивление при задержании и, пытаясь вырваться из цепких лап "служителей закона", зверски вывихнул руку одному из них, то ли Лягину, то ли Флягину. Чем и причинил последнему "невыносимые страдания".

"Правосудие" свершилось быстро: факт задержания Устинова признали главным доказательством его вины, оснований не верить показаниям "пострадавшего" робокопа у "суда" не нашлось, необходимости в просмотре представленных защитой видеоматериалов – тоже. "Честный" прокурор потребовала для Устинова шесть лет лагерей, "добрый" судья Криворучко назначил три с половиной. Что оставляло место для условно-досрочного освобождения. Но неблагодарной публике этого было мало. "Свободу невиновному", – заголосила публика, не понимая, что в стране, где торжествует закон, никто, даже, страшно сказать, сам президент, не смеет вмешиваться в отправление правосудия.

Павел Устинов ВВС

Тем временем выяснилось, что Устинов – не просто так погулять вышел, а перспективный актер с массой влиятельных заступников. Поднятый ими шум каким-то образом дошел до высоких руководящих ушей. И случилось невероятное: в отправление правосудия кто-то, похоже, все-таки вмешался. Почуяв перемены в руководящих головах, в защиту Устинова выступил знаменитый лицедей Соловьев-Помётный, пообещавший нанять ему самого лучшего адвоката. Рояль в кустах тут же нашелся в лице, прости, Господи, адвоката Кучерены.

Свои пять копеек добавил и генерал армии Золотов, краса и гордость Росгвардии, а также ПТУ АЗЛК. "Не стоило давать Устинову такой срок, – заявил Золотов, дали бы год условно, а высвободившиеся 3,5 года реального срока добавили блогеру Синице", получившего 5 лет за "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" сотрудников правонарушительных органов в социальных сетях. С арифметикой у Золотова неважно: год условно Устинову да 3,5 года Синице – будет на год больше, чем дали Устинову. Но ход мыслей легендарного полководца понятен.

В итоге, Мосгорсуд удовлетворил мигом сварганенное прокуратурой представление об изменении Устинову меры пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде на время рассмотрения апелляции на его приговор. При этом представитель прокуратуры все-таки подтвердила, что "содеянное Устиновым тяжкое деяние имело место быть". Это косноязычное заявление убеждает лишь в том, что российское кривосудие хотело бы избежать оправдания Устинова, чтобы не пришлось привлекать робокопа Лягина (или Флягина) к ответственности за лжесвидетельство, а судью Криворучко за вынесение заведомо неправосудного решения.

Впрочем, нельзя исключать, что в какой-нибудь руководящей голове созреет мысль Устинова оправдать вчистую. Мысль богатая: одного показательно оправдать, а остальных столь же показательно засудить по полной программе. Вот тогда те, кто еще не понял, поймут, что просто так в России никого не сажают. И с пониманием встретят вынесенные этим остальным суровые приговоры.

В целом, несмотря на все эти шараханья, нельзя не заметить, что российская власть в очередной раз выставила себя на адский позор, а своих верных опричников, хрупких, нежных и ранимых – на всеобщее посмешище. И, кажется, совершенно этого непотребства не стесняется. Совсем как в дурацком анекдоте о пассажирах в купе скорого поезда.

"Мужчина, проснитесь, вы обоссались", – кричит пассажирка с нижней полки своему соседу сверху. "А я не и сплю", – отвечает он.

P.S. Оправдание или хотя бы избавление от тюрьмы невиновного человека – всегда повод для удовлетворения. Даже когда сам этот человек на поверку оказывается таким же ватным ватником, как и его мучители. Если судить по его публикациям в социальных сетях, перспективный актер Устинов – был как раз из таких. Каким стал теперь, не знаю.

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