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15 вересня • оновлено в 15:36
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Георгій Кунадзе
Георгій Кунадзе
Колишній заступник міністра закордонних справ Росії, дипломат Всі статті автора

Не думай о шпионах свысока...

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Не думай о шпионах свысока.

Настанет время, сам поймешь, наверное…

Поколение П

По любым современным критериям, путинская Россия – государство даже более аморальное, чем СССР. Не будет, наверное, большой ошибкой предположить, что, с поправкой на статистическую погрешность, успеха на службе такому государству в основном добиваются крайне недалекие или глубоко циничные люди.

Первые не блещут ни умом, ни образованием. Они люди земные: в меру ленивы и продажны, не заморачиваются размышлениями о высоких материях, во всем верят телевизору, готовы выполнить любые указания начальства и текущие установки вождя, а о том, что он говорил раньше, даже не вспомнят. Такие люди глубоко не вспашут, но и борозды не испортят. Тянут себе свою лямку, мало-помалу поднимаясь по карьерной лестнице. Скорее всего, до ее верхних ступеней доберутся только те из них, кому довелось попасть в личную обслугу вождя. Но и остальные – в накладе не останутся. Они – опора его режима.

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За исключением отдельных маньяков и городских сумасшедших, люди второго типа – достаточно умны и образованны, много знают и еще больше понимают. Они не могут не видеть, что творится в стране, отдают себе отчет в том, к какому бесславному концу она бредет, не разбирая дороги. Но как ни в чем не бывало продолжают сочинять завиральные сценарии грядущей победы прогнившего режима, охотно и инициативно участвуют во всех его диких авантюрах, не уставая воспевать мудрость и непогрешимость и без того утомленного "славой" вождя. Власть осыпает их должностями и званиями, деньгами и почестями, а они потихоньку готовят себе почву для обеспеченной жизни на Западе.

Обладая несомненным знанием внутренней кухни российской власти, все эти люди, особенно те, кто еще не засвечен в публичном пространстве, являются весьма привлекательными объектами для вербовочных подходов иностранных спецслужб.

С учетом сказанного, темная история Олега Смоленкова, сотрудника президентской администрации, вместе со всей семьей пропавшего два года назад в Черногории и объявившегося недавно в США, совсем не тянет на сенсацию. Она, боюсь, вполне типична.

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Человек из ниоткуда

Главный герой этой истории Олег Борисович Смоленков – фигура немного загадочная. Родился в 1969 году в Москве, где учился, неизвестно. Чем занимался после окончания института (предположительно, в 1991-1993 годах) – тоже. Такие пробелы в биографии человека нередко указывают на его принадлежность к одной организации, по выражению Войновича, не столько военной, сколько воинственной. Но утверждать не возьмусь. Сие науке неизвестно.

Известно, зато, что в 1999 году Смоленков был принят на работу в Валютно-финансовый департамент МИД РФ, в 2000-2001 годах числился за Управлением делами МИД РФ, а какое-то недолгое время потом за Департаментом кадров МИД РФ. На обычный путь молодого дипломата совсем не похоже. Скорее на стажировку загранработника, скажем так, не вполне понятного профиля.

Ориентировочно в 2003 году Смоленков выехал в длительную командировку в США в должности 2-го секретаря Посольства России, став помощником посла Юрия Ушакова. Судя по всему, работал довольно успешно, пользовался доверием посла, вместе с которым в 2008 году вернулся в Москву.

В мае 2008 года бывший посол Ушаков был назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ (когда его возглавил Владимир Путин). А Смоленков последовал туда за Ушаковым, став его помощником, а потом ответственным работником Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

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В 2010 году бывший 2-й секретарь роспосольства Смоленков указом Президента РФ в 2010 году получил классный чин Действительного государственного советника 3-го класса. Стоит, кстати, заметить, что дипломатический ранг 2-го секретаря, который, вероятно, имел мой герой в 2008 году, соответствует воинскому званию капитана, в то время как чин Действительного государственного советника 3-го класса, который ему присвоили два года спустя – званию генерал-майора. Взлет, согласитесь, совершенно феерический.

Долго ли, коротко ли, в 2012 году Путин вернулся на пост президента, Ушаков стал его личным помощником, ну а Смоленков – помощником личного помощника. В этом качестве к августейшему телу президента доступа Смоленков не имел. Зато доступ к готовившимся для президента служебным документам и к наложенным на них высочайшим резолюциям у него, по всей видимости, имелся. В силу этого Смоленков был, конечно, очень ценным источником информации для всех заинтересованных сторон.

И вот какая незадача: одной из таких сторон оказалась американская разведка, агентом которой Смоленков являлся на протяжении последних десяти лет. Нетрудно подсчитать, что американцы завербовали его, когда он работал в Вашингтоне в посольстве РФ. Условия для этого в столице США благоприятные.

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А потом случился скандал: американские враги Дональда Трампа принялись трезвонить о том, что Россия внесла, мол, посильный вклад в его победу на президентских выборах в США.

В мае 2017 года президент Трамп принял в своем кабинете министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла РФ в США Сергея Кисляка, и имел с ними приятную и вполне доверительную беседу, в ходе которой, как сообщили фейк-ньюс, поведал о российском источнике этой нехорошей информации. Лично мне трудно поверить в то, что Трамп назвал имя источника, которое ему вряд ли доверили. К тому же, как и положено среднему американцу, ни запомнить, ни произнести русское имя Трамп, конечно, не в состоянии.

Тем не менее, рисковать американская разведка не стала и транзитом через Черногорию и Косово без труда вывезла Смоленкова со всей семьей в США. Где он и поселился в собственном доме неподалеку от Вашингтона.

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Вместо эпилога

Российская власть отреагировала на историю Смоленкова предсказуемо: назвала его жалким и ничтожным человеком, не имевшим доступа к закрытой информации и давно уволенным из администрации президента. Недавно прошло сообщение о том, что сотрудников этого уважаемого неконституционного органа, прошляпивших бегство Смоленкова в США, оттуда уволили. Теперь они, наверное, тоже размышляют, куда бы навострить лыжи.

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Автор
Георгій Кунадзе Георгій Кунадзе
Тема
Блог про події в світі
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Георгия Кунадзе
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