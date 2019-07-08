Любимый персонаж из мультика моего детства Лошарик захватил первые страницы СМИ.

Дикторы мировых телеканалов коряво произносят это странное слово, нанося мне душевную рану. Но понятны мои страдания только тем, кто жил в совке и помнит "Утреннюю Почту" и "Спокойной ночи, малыши". Однако память штука ненадежная, поэтому для тех, кто забыл, что это за зверь, напомню сюжет.

Но сперва о подводном Лошарике, отличившемся на днях в битве с мировым интернетом на дне океана. Эта история про дно не только в прямом смысле слова. Подводная лодка с целью перегрызать вражеские кабели- это вам не капитан Немо со своим "Наутилусом" и свободолюбивой идеей борьбы против пороков общества и британского колониализма.

В случае с путинским Лошариком - все серьёзней… Перекусить лежащую где-то на дне мирового океана кишку цифровой цивилизации - это тянет на философскую концепцию, на национальную русскую идею!

Вот это уровень!!! Задача, как оказалось, непосильная для целых семи погибших капитанов первого ранга!!! Если Вы не знали — вот чем должны быть заняты истинные Герои России!!! Захватом Крыма, вывозом Януковича (как Чепига - Баширов), сбиванием Боингов, на худой конец!!! Ну или русскими подводными кусачками, когда дрессировщик из Кремля прикажет Лошарику рвать цифропроводы.

Согласитесь, подводная миссия Лошарика - это очень русская идея… Глубинный народ (по Суркову) в глубоких водах готовится к сражению с глубоководными кабелями! Готовность резать "вены цивилизации" в войне с Западом - это Нечто!!!

Вот она - "Особенность национальной подлодки"! Обесточить, раскромсать, раскрошить, разрубить, нашинковать, распороть вражеские СВОБОДОпроводы, которые своими щупальцами тянутся к душам скрепоносных, смиренных, дрессированных веками россиян. А потом вся эта буржуазная нечисть через смартфоны и мониторы мутит россиянам головы дурманом западничества - "Права, понимаешь, качают!!!", как выразился на днях очередной путинский холуй…

Но все же вернемся к мультику "Лошарик"… Это было про цирк… Согласитесь, уже здесь напрашивается аллегория с путинским шапито, зажигающим почти двадцать лет... Но это еще не все…

Лошарика создал жонглер, мечтающий стать дрессировщиком… Все здесь совпадает с Россией. Ловкость рук КГБшных жонглеров привела к власти их агента по кличке "Моль". Ну а потом началась дрессировка россиян. На короткое время, в 90 - х, они вдохнули пьянящий запах свободы и немного отбились от крепких рук чекистов….

Жонглер, мастер манипуляций, ловкач - мечтающий укрощать львов - создал Лошарика!!! Вы чувствуете, как все глубоководно???!!!

Новини Почему Путин все время опаздывает на встречи

Лошарика обижали в цирке, и Лев и Тигр постоянно насмехались над ним и говорили, что он ненастоящий… Что очень печалило его хозяина жонглера…

Разве это не история о нынешней России… Это же ровно про её конфликт с Западом, вечно обижающим Кремль и его обитателей…

Разве этот мультик не о том, что элиты ведущих держав не приняли Путина как своего, как равного… Начали обзывать его диктатором… С каждым годом все более стали смотреть на него "свысока" … Причем не только в переносном смысле слова…

Сперва свысока Буш (на 20 см выше Путина), потом Обама (на 23 см), а теперь вот Трамп (30 см).

Короче, обижали Лошарика звери и ему было очень обидно… Не признавали его за равного. Как сказали бы нынешние либералы - стигматизировали Путина бедолагу…

Путин и есть создатель Лошарика… Он тот самый жонглер, фокусник, ловкач - возомнивший себя дрессировщиком!!!

А Россия - самый что ни на есть Лошарик… Бедный, наивный, глупый, добрый, но легко и охотно дрессируемый!!!

Новини Россия признает вину за сбитый малайзийский Боинг

Драматизм сюжета в том, что в мультике, как и в нынешней России с совком, Лошарик исчезает на время. Он рассыпается на части. Но потом, под крики публики, требующей его возвращения, опять складывается из шариков и появляется на арене цирка "на бис"!!!

В этой аллегории - все про Россию последних десятилетий…

Рассыпавшийся совок, крики ностальгирующей публики, требующей его возвращения.

И вот он- ненастоящий зверь Лошарик опять на арене.

Вывод из этой истории прост…

Лошарик- это не только подводная лодка, это вся Россия. Ну как минимум дрессированая её часть. Это и интеллигенция, дисциплинированно стоящая в очереди на одиночную акцию протеста. И оппозиция, позорно смирившаяся с тем, что её лидера водят в тюрьму, как мальчишку-проказника в угол…

Лошарик - это и журналистика, поющая по партитуре Кремля то Соловьевым, то блогером ЛоШарием.

Лошарик не просто лодка, ставшая очередной могилой для своих капитанов — это дух столетий рабства, сделавших людей ручными, покорными, беззубыми существами. Дрессированными кониками в имперском совковском цирке …

Просто не представляю, как первая фраза из этого мультика "Шарики за долгие годы жизни привыкли к рукам жонглера и стали ручными" - могла пройти цензуру в 71 - ом году… В ней ведь все- и про советских дрессированных людей того времени и про нынешних путинских терпил…

После краха либерализма, о котором сообщил недавно Путин в нашумевшем интервью, Лошарик — это готовая национальная идея!!! Символ дрессированного глубинного смирения!!!!!! Это вам не неопределившийся двуглавый орел со своей вечной дихотомической, раздвоенной то на восток, то на запад, природой… Этот милый КонЫк готов вытворять немыслимые трюки. Хоть на политической международной цирковой арене кувыркаться, хоть на дне, в глубинах морских, рубить диджитал пуповину России!!!

И главное, Лошарик - добрый… Он все простит жонглеру. И Беслан, и Норд-Ост, и Донбасс с Грузией, и "Курск" вместе со своим, угробившим на днях людей, подводным тёзкой….

Лошарик -не лодка… Не только лодка… Это вся дрессированная совковская Россия… Она очень любит жонглера и, конечно, все ему простит!

Лошарик это не только лодка… | "Другая Перспектива"

Лошарик- это не только подводная лодка, это вся Россия. Ну как минимум дрессированная её часть. Это и интеллигенция, дисциплинированно стоящая в очереди на о...

youtube.com

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.