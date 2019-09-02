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2 вересня • оновлено в 12:56
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Геннадій Мохненко
Геннадій Мохненко
Пастор Всі статті автора

Россияне, ваше скотское молчание – преступление!

1.8т Читати матеріал російською

С Днем Знаний, россияне... Знайте...

1 сентября 2014-го Путин устроил Беслан и нам в Украине. Шестой год сыновья идут в школу без отцов - солдат. А многие вообще теперь без отцов.

Всем россиянам, кто гладит нынче рубашки сыновьям, готовит бантики дочуркам и цветы учителям – помните: ваше скотское молчание и одобрение бойни кремлевской банды, затеянной в Украине - преступление. Знайте, вы несете за это ответственность!

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Всегда в этот день, я вспоминаю (как матери в Беслане) 1 сентября 2014-го. Думаю о сынишке моего друга, мариупольского пастора, расстрелянного россиянами в то лето. У его младшенького, всего неделя разницы в возрасте с моим... Мы любили об этом пошутить... Чудесный священник и прекрасный отец, Сергей Петрович Скоробогач, тоже готовился вести малыша в первый класс… Но пришли кремлевские "спасатели" и стали убивать...Не повел ни в первый, ни во второй… Не поведет и нынче, уже в шестой… И вообще не поведет больше НИКОГДА.

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Автор
Геннадій Мохненко Геннадій Мохненко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
війна Новини Росії
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Еще один пастор-пито рас?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Т.е. это путен тогда захватил детей в школе? Каким надо быть отбитым дегротом, чтобы спекулировать на трагедии с детьми. Афтор убейся апстену.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Беслан устроил друг и союзник украинцев Басаев , а не Путин . Креста на тебе нету сатанист .
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