Через хвилю невигідних для Росії обставин – падіння цін на нафту, пандемію коронавірусу, зростання безробіття – влада президента РФ Володимира Путіна помітно ослабла і це може закінчитися для нього повстанням еліти.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Фактам" ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Зараз Путін ховається десь у себе в бункері, перебуваючи в повній ізоляції. Він у роздумах: що йому далі робити?" – припустив колишній розвідник.

Генерал спрогнозував Путіну палацовий переворот Радіо Свобода

За його словами, фінансова подушка Росії незабаром розтане, а висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що він разом зі своїми партнерами, особливо з Саудівською Аравією, збирається витіснити Росію з нафтового ринку, загрожує провалом Кремля.

"Для Путіна така ситуація матиме серйозні наслідки. Аж до двірського перевороту. Тому що частина російської еліти вже висловлює незадоволення таким станом справ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава Донецького і Луганського управлінь Служби безпеки України, генерал Олександр Петрулевич заявив, що Путіна пора міняти місцями з радянським вождем Володимиром Леніним, який спочиває в мавзолеї на Червоній площі.