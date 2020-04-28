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28 квітня • оновлено в 08:20
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Генерал спрогнозував Путіну двірський переворот

8.8т
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Через хвилю невигідних для Росії обставин – падіння цін на нафту, пандемію коронавірусу, зростання безробіття – влада президента РФ Володимира Путіна помітно ослабла і це може закінчитися для нього повстанням еліти.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Фактам" ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан.

"Зараз Путін ховається десь у себе в бункері, перебуваючи в повній ізоляції. Він у роздумах: що йому далі робити?" – припустив колишній розвідник.

Генерал спрогнозував Путіну палацовий переворот

Генерал спрогнозував Путіну палацовий переворот

Радіо Свобода

За його словами, фінансова подушка Росії незабаром розтане, а висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що він разом зі своїми партнерами, особливо з Саудівською Аравією, збирається витіснити Росію з нафтового ринку, загрожує провалом Кремля.

"Для Путіна така ситуація матиме серйозні наслідки. Аж до двірського перевороту. Тому що частина російської еліти вже висловлює незадоволення таким станом справ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній глава Донецького і Луганського управлінь Служби безпеки України, генерал Олександр Петрулевич заявив, що Путіна пора міняти місцями з радянським вождем Володимиром Леніним, який спочиває в мавзолеї на Червоній площі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Очередная порция лайна для нерабов и свiдомих аХтивистов?
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1
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Клоун президент - шуты во всех ветвях власти и политики.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
кто правил в россии при кучме? кто правил при ющенке?,при яныке?,при питре?,при зеле? предрекатели ванги настрадамусы,экспэ/рды
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